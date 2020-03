Icoana făcătoare de minuni „Maica Domnului Îndurerată” de la Mănăstirea Rohia a ajuns la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare

Joi, 5 martie 2020, în a patra zi din Postul Sfintelor Paști, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a venit în întâmpinarea Icoanei făcătoare de minuni „Maica Domnului Îndurerată” de la Mănăstirea Rohia, care a fost adusă în procesiune la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, pentru a fi pusă spre închinare miilor de credincioși care vor trece pragul Catedralei în întâmpinarea și cu ocazia Duminicii Ortodoxiei. După închinarea la icoană, Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a oficiat, în sobor de preoți și diaconi, Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul și Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfințite.

Canonul cel Mare și Sfânta Liturghie a Darurilor Înainte Sfințite

Din soborul slujitor au făcut parte Arhim. Pantelimon Ilieș, de la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia, care a însoțit icoana, Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial social-filantropic și misionar și mare eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, care a întâmpinat importanta icoană, Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gheorghe Paul, prodecan al Facultății de Litere a Centrului Universitar Nord sin Baia Mare a Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Pr. Lec. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul din Baia Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan, de la Domeniul Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” a C.U. Nord Baia Mare, Pr. Prof. Călin Bogdan Stoica, de la Seminar, Pr. Vasile Botiș, Pr. Florin Bălan, Pr. Adrian Morar, slujitori ai Catedralei, Pr. Dr. Marius Ioan Sabău, Pr. Florin Tămaș, diaconi.

Răspunsurile au fost date de la două strane, de către cântăreții Catedralei și elevii seminariști, dirijați de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.

Catedrala a fost arhiplină de credincioși, veniți să întâmpine Icoana Făcătoare de Minuni de la Mănăstirea Rohia, între ei mulți tineri elevi și studenți, precum și copii.

Cuvântul de învățătură

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a rostit un cuvânt de învățătură despre frumusețea rugăciunilor din Postul Mare, despre cele două slujbe importante:

„Această primă săptămână a Postului Mare este mult iubită de credincioși și Biserica aduce în fața lor, în ochii, în mintea, în inima și sufletul lor toate frumusețile ei nemuritoare, unice și veșnice, a precizat Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Acestea sunt frumusețile slujbelor Postului celui Mare și Sfânt: Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul și Liturghia Darurilor înainte Sfințite, unice în toată creștinătatea. Le spuneam ieri la Mănăstirea Rohia credincioșilor care au fost la slujbă că, din păcate, înainte de 1990 și, poate chiar după 1990, neavând condițiile necesare, părinții slujitori la Sfintele Altare nu au săvârșit aceste slujbe așa cum se cuvine, nearătându-le în acest fel credincioșilor lor frumusețea Ortodoxiei și diferența între cealaltă vreme a anului și Postul cel Mare. Iar unii credincioși, mai iubitori, care simt nevoia să se roage nu doar duminica și în sărbătorile însemnate cu cruce roșie în calendar, care ar simți nevoia să se roage mai frecvent în perioada Postului Mare, dacă preoții nu le-au oferit aceste slujbe, au derapat, s-au rătăcit și i-am pierdut, pentru că nu am făcut ceea ce trebuia. Dacă părinții Bisericii ar fi făcut cu conștiință adevărată toate aceste slujbe, mult mai mulți credincioși am avea la biserică în Postul Mare. Noi am început în 2003, când am deschis Catedrala și am adus atmosfera de la Rohia, din Muntele cel Sfânt, unde s-a nevoit Înaltpreasfințitul Justinian și părintele Serafim și am urmat noi, și am multiplicat-o și se vede, și se simte, și se trăiește intens și cu mult folos. Pentru că, repet, aceasta este frumusețea Ortodoxiei, credința noastră. Nu-i teorie, nu-i filozofie, nu-i doar teologie și teologhisire. Este viață, îi trăire”, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin.

***

Icoana Făcătoare de Minuni de la Mănăstirea Rohia este cunoscută și căutată de credincioșii din partea de nord a țării pentru a i se închina și a o ruga pe Maica Domnului să îi ajute. A făcut nenumărate minuni în timpul existenței ei, printre care s-a salvat singură dintr-un incendiu, ale cărui urme se văd pe ea, l-a vindecat de cancer la gât pe fostul stareț al Rohiei, Părinte Arhim. Serafim Man, căruia medicii i-au dat de trăit doar ore, nu zile, nu mai vedea, avea metastaze generalizate și l-au trimis acasă ca să nu moară în spital la Cluj, iar după ce s-a rugat Maicii Domnului și-a revenit și a mai trăit… 30 de ani, murind de bătrânețe. După 5 ani de la externare medicii de la Cluj care l-au îngrijit au venit să viziteze Mănăstirea Rohia, pe care nu o văzuseră și să-i pună o lumânare la mormânt părintelui Serafim, iar în loc de lumânare, acesta i-a primit cu drag în chilia sa, lăsându-i cu adevărat uimiți.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”