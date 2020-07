Pe lângă necontenita pandemie, prilej de sfadă politică, și veșnicia aparentă a lui Putin la conducerea Federației Ruse, o altă știre mi-a atras atenția. Vineri, 24 iulie, se va marca un moment cu implicații deosebite pentru islam și pentru relația dintre creștinism și islam. Sfânta Sophia, adică Sfânta Înțelepciune, celebra catedrală din Istanbul se va redeschide pentru slujbele religioase ale musulmanilor, pentru prima dată din anul 1935. Momentul marchează, spun analiștii politici, sfârșitul variantei de stat secular, ima­ginat de fondatorul și primul președinte al Republicii Turcia, Mustafa Kemal Ataturk, despre care am învățat că a modernizat Turcia. De altfel, pe Calea Victoriei din București, are un bust. El a transformat Hagia Sophia în muzeu, momentul fiind socotit punctul de despărțire de moștenirea otomană în care religia juca un rol important în spațiul public. Hotărârea actualului președinte Erdogan, de a transforma catedrala în moschee, se vrea sfârșitul principiilor puse în aplicare de Ataturk. Președinte care a ținut ca Turcia să se țină departe de fundamentalismul religios islamic.

El a proclamat separarea statului de religie, după model european. Președintele Erdogan a declarat că Sfânta Sophia, acum Hagia Sophia, va fi deschisă tuturor, inclusiv creștinilor, ca orice altă moschee. Asta pentru a contracara critici din partea UNESCO, sau altor lideri preocupați de soarta patrimoniului excepțional al umani­tă­ții. Erdogan a spus, fără să știe despre ce vorbește din punct de vedere istoric, că dacă Hagia se dorește muzeu atunci și Vaticanul să fie muzeu. Vaticanul a avut același proprietar de la construcția sa până în prezent, Biserica Romano-Catolică, în timp ce Hagia Sophia a făcut obiectul unei cuceriri. A fost transformată în moschee de sultanul Mahomed, în anul 1454, după căderea Imperiului Bizantin. Ea a fost ridicată în timpul împăratului Iustinian prin anul 537, fiind considerată lăcașul cel mai important și venerabil al creștinilor ortodocși, al creștinătății în general.

Impunătoarea construcție arhitectonică este considerată a opta minune a lumii antice târzii, o glorie a imaginației constructorilor vremii. Spun istoricii că Imperiul Otoman s-a substituit Imperiului Bizantin, în ceea ce privește drepturile asupra Hagiei Sophia. După cum Turcia s-a substituit Imperiului Otoman. Decizia actuală a celei mai înalte instanțe din Turcia, Consiliul de Stat, care a transformat Sfânta Sophia în moschee, este deci controversată. După cum aminteam, Catedrala a fost pentru multă vreme templu creștin ortodox, iar transformarea în moschee nu s-a făcut cu acordul credincioșilor. Nici măcar nu s-au angajat discuții cu Patriarhia Ecumenică. Am observat că sub președinția lui Erdogan se renunță la idealul statului secular, iar ceea ce s-a întâmplat cu Hagia Sophia este ultima respirație a statului fondat de Ataturk. Gestul nu este surprinzător pentru cei care au urmărit politica actualului lider turc.

Erdogan a celebrat cucerirea Constantinopolului încă de când era primar la Istanbul, iar în ultimii ani a dus o politică de transformare a monumentelor istorice, foste biserici ortodoxe. Ați auzit de Conciliu de la Niceea, astăzi localitatea Iznik în Turcia? În anul 325, împăratul Constantin cel Mare a convocat primul Conciliu ecumenic al bisericii creștine, care a pus bazele dogmatice și canonice ale acestei religii. Toți episcopii prezenți s-au declarat de acord cu discuțiile privind dreapta credință și unitatea bisericii. A fost prezent și împăratul. S-a rostogolit istoria. Actualul președinte al Turciei a declarat “Victoria mea va fi a doua cucerire a Constantinopolului!” Așa se face că Sfânta Înțelepciune a devenit Hagia Sophia. Au protestat SUA, Grecia, Biserica Ortodoxă Rusă, UNESCO, Papa. Și Biserica Ortodoxă Română a reacționat la transformarea Sfintei Sophia în moschee. Spun observatorii din preajmă că reacția nu va avea nici un efect.

Ce vrea Erdogan? Să se rupă de moștenirea lui Kemal Ataturk, rămânând în istorie al doilea ctitor al statului. Apoi el transmite europenilor că a pus punct ideii de integrare în Uniunea Europeană. Turcia a devenit adversar. Mai vrea să spună că Orientul Mijlociu are în el un nou lider. Se schimbă istoria cu noi de față. Sfânta Înțelepciune, din patrimoniu universal devine proprietatea unei națiuni. Care din nou i-a deturnat începuturile. Nu putem fi indiferenți la gesturi radicale, când destinul unui lăcaș este schimbat prin decret prezidențial. Un clopot bate și pentru noi. Să nu uităm de sfintele daruri ale bisericii strămoșești. Biserica pe care o ținem în brațele și sufletele noastre. Să nu uităm de Sfânta Înțelepciune. Mereu salvatoare pentru acest neam.