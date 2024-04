Academia de Șah Maramureș, șase medalii la Campionatele Naționale

Șase medalii a fost recolta șahiștilor de la Academia de Șah Maramureș la recentele Campionate Naționale pentru copii și juniori de la Eforie Nord. Medalii obținute la probele de clasic, dezlegări, șah rapid și blitz.

Viktor Szabo, sportiv cu dublă legitimare, la Academia de Șah Maramureș și Carpați Sinaia, a adus prima medalie în contul clubului, cea de argint, în cadrul probei de Dezlegări, la categoria sub 8 ani, cu 21 puncte acumulate din 30 posibile.

Sara Șunea, o altă sportivă cu dublă legitimare, și la LPS Satu Mare, și-a adjudecat medalia de bronz la categoria sub 12 ani la șah clasic. “După o zonă mediană a concursului cu multe remize, Sara a reușit să-și găsească resursele interioare necesare pentru a urca pe podium. Ea a acumulat același punctaj cu ocupanta locului secund, Ștefania Theodora Sabău, șahistă cu origini maramureșene”, au specificat reprezentanții Academiei de Șah Maramureș. Sara a obținut pentru al patrulea an consecutiv o medalie la șah clasic.

Alte două medalii, cele mai strălucitoare de altfel, au fost cucerite de Sara Șunea (categoria sub 12 ani) și Alexandru Cupșa (categoria sub 10 ani) la categoria șah rapid.

În ultima zi a Campionatelor Naționale, Academia de Șah Maramureș a mai contabilizat încă două medalii. Sara Șunea și-a adăugat în palmares medalia de argint la blitz, categoria sub 12 ani, iar Rareș Foral a obținut medalia de bronz tot la blitz, categoria sub 8 ani. “După ce la rapid a fost aproape de o medalie, Rareș a fost necruțător de această dată până în ultima rundă, obținând astfel o valoroasă medalie de bronz, cu 7 puncte din 9 posibile”, au menționat cei de la Academia de Șah Maramureș.

“Pe lângă toate aceste rezultate, cel mai mare câștig pe care îl resimțim e spiritul de echipă, fair-play-ul, voia bună care a fost în ultimele 11 zile în cadrul echipei. Am făcut primii pași împreună și ne dorim să facem mulți alții. Copiii s-au încurajat exemplar și au luptat până la sfârșit”, a mai precizat sursa citată.