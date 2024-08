Lumina din oglinzile poemului

Când scriitorul Vasile George Dâncu, directorul prestigioasei Edituri clujene „Școala Ardeleană,” m-a invitat pentru ziua de 22 august la lansarea volumului de poeme „Pescuirea minunată” (La Peche miraculeuse), semnată de preotul și poetul Vasile Trif, despre autor nu știam mare lucru. Ceva mi-a încolțit pe pajiștea memoriei. Legătura cu preotul și artistul plastic remarcabil, Vasile Trif. Și nu m-am înșelat, poetul pe care îl cinstim astăzi este fiul lui. Am plecat în căutarea biografiei. Așa am aflat că este născut în Baia Mare. În prezent locuiește în Canada. Este preot ortodox la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon”, din Saint-Eustache, Quebec. Este licențiat în teologie și filosofie al Universită­ții „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, unde obține și un masterat în teologie.

În Canada urmează cursurile Facultății de Asistență Socială la Universitatea din Quebec. Așa profesează și în sistemul de sănătate canadian. Debutează cu volumul de poezie „Fiul în risipire” (Editura Risoprint, Cluj-Napoca). Este prezent în reviste literare din țară și străinătate. Prezent și în volumul „O antologie a poeziei maramureșene”, alcătuită de poetul Nicolae Scheianu. Frecventează Școala de Arte Plastice din Quebec. S-a remarcat și ca un iscusit pictor, cu mai multe expoziții, inclusiv în Baia Mare. Și acum volumul bilingv, română-franceză, „Pescuirea minunată”, apărut la Editura „Școala Ardeleană” din Cluj-Napoca, traducerea fiind realizată de Vasile Trif și Jean Poncet. Cu un cuvânt de apreciere semnat de scriitorul Horia Bădescu.

Descoperind biografia și substanța lirică a creației preotului și poetului Vasile Trif, l-am pus în consonanță cu alți doi misionari români ai culturii și credinței noastre în mari centre ale lumii. Este vorba despre teologul și scriitorul Theodor Damian, din New York, întemeietorul revistei „Lumină Lină”, și preotul și poetul Eugen Barz, din Madrid, fondatorul revistei „Li­ttera Nova”, care recent a fost oaspete al Maramureșului. Toți trei coboară profunde semnificații creștine în agora poeziei. Scriitorul Horia Bădescu, referindu-se la volumul „Pescuirea minunată”, descoperă „o poezie a interferenței firești, dintre sacru și profan, totul construit în jurul trinită­ții: lumină, iubire, cuvânt. Unde rolul primordial îl are cuvântul, cel ce poartă în sine virtuțile logosului. În această pescuire a sacrului, părintele Vasile Trif aduce cu sine, din îndepărtata Canadă, întruparea etnică a acestuia, nostalgia copilăriei, consumată în spațiul identitar al satului românesc, ale cărui însemne și simboluri se regăsesc în poemele sale.”

Am săvârșit și eu un pelerinaj de cititor la poemele acestui volum. Poetul ajuns la deplina maturitate ne oferă o creație unitară și solid structurată, un florilegiu de idei cu valoare general umană, îmbrăcate într-o plăcută diversitate metaforică, ce degajă o sensibilitate poetică cu inima deschisă, cu o milostivire către lume. Am decupat din volum metafora oglinzii, cu reverberații din memorialul liturgic, care este lumina noastră spirituală. Între înfățișarea lui Narcis, în fața oglinzii și coborârea lui Orfeu, în infern, poetul Vasile Trif preferă un cer pe care se scrie chiar minunea zborului: „Păsările cerului rămase fără cuib/flămânde se reped în cresturi/și-n fiecare gol se-așază unele lângă altele/valuri de ape și ochi/într-o mișcare de du-te-vino/un caleidoscop al văzduhului/cu mii de oglinzi.”

Omul în fața oglinzii! În viziunea poetului, oglinda ar trebui privită ca o prefață la icoană. În călătoria ritualică spre o destinație, oglinzile poeților sunt de o mare diversitate. Poetul nostru deschide prin Cuvânt ferestre spre orizonturi transcedentale unde au acces doar oglinzile poemului: „Dincolo de lumea aceasta/e o lume a ferestrelor care bat/unele în altele fără încetare/precum aripile unui colibri.” Titlul volumului are o semnificație simbolică și teologică. Este vorba despre pescuirea făcută de ucenici la îndemnul lui Iisus. După o trudă zadarnică, mrejele s-au umplut de pește.

Meritul incontestabil al părintelui, poetului Vasile Trif constă în arta transformării poeziei într-o rugă discretă, care se aude departe. După propria mărturisire, el „țese lumea aceasta în cuvinte puține”. Poemele din acest volum sunt îndemn și mărturisire, ilustrând un poet și un gen de poezie de care avem astăzi mare nevoie.

P.S. Astăzi, la ora 12, în Sala de Conferințe a Bibliotecii Județene „Petre Dulfu”, din Baia Mare, are loc lansarea volumului „Pescuirea minunată”, autor poetul și preotul Vasile Trif, din Canada. Cartea va fi prezentată de criticul literar Delia Muntean, Gheorghe Pârja și preot Fabian Coroian.

Veniți de luați lumină din poeme!