Primele rezultate din fotbalul judeţean

A început un nou sezon de Liga 4 în Maramureş. Competiţie care este prevăzută tot cu două serii – Sud (8 echipe) şi Nord (9 echipe).

Favoritele acestei ediţii sunt cam aceleaşi echipe, Progresul Şomcuta Mare şi Academica Recea în Seria Sud, respectiv Recolta Săliştea de Sus, Bradul Vişeu de Sus, Avântul Bârsana sau Zorile Moisei în Seria Nord. În runda inaugurală, cele mai elocvente rezultate s-au consemnat în Seria Nord, unde principalele favorite şi-au adjudecat punctele puse în joc la o diferenţă de trei goluri.

Rezultata etapa 1

Seria Sud: Minerul Baia Sprie – Academica Recea 0-0; Atletic Lăpuș – AFC Șișești 1-3; Progresul Șomcuta Mare – FC Lăpușul Târgu Lăpuș 3-1; Bradul Groșii Țibleșului – CS Fărcașa 1-0.

Seria Nord: Salina Ocna Șugatag – Avântul Bârsana 2-5; Zorile Moisei – Plimob Sighetu Marmației 4-2; AS Remeți – Recolta Săliștea de Sus 1-4; CSO Bradul Vișeu – Iza Dragomirești 3-0. Cristalul Cavnic a stat.

Program etapa 2

Seria Sud: • Sâmbătă, 7 septembrie, ora 17: Lăpuşul Târgu Lăpuş – Atletic Lăpuş. • Duminică, 8 septembrie, ora 17: Academica Recea – Progresul Şomcuta Mare; CS Fărcaşa – CSO Minerul Baia Sprie; AFC Şişeşti – Bradul Groşii Ţibleşului.

Seria Nord: • Duminică, 8 septembrie, ora 17: Avântul Bârsana – Cristalul Cavnic; Plimob Sighetu Marmaţiei – Salina Ocna Şugatag; Recolta Săliştea de Sus – Zorile Moisei; Iza Dragomireşti – AS Remeţi. Bradul Vişeu de Sus stă.

Etapă de debut cu multe reuşite în Liga 5

S-a dat startul şi în campionatul Ligii 5, întrecere unde vom avea parte, ca şi până acum, de două serii. Ambele cu echipe impare, câte 9 în fiecare serie.

Etapa inaugurală a adus meciuri cu foarte multe reuşite, toate în confruntările din Seria 1.

Rezultate etapa 1

Seria 1: Voința Târgu Lăpuș – Gloria 1999 Chechiș 5-1; Măgura Coaș – Viitorul Culcea-Săcălășeni 2-2; Fulgerul Lăschia – Rapid Satu Nou de Sus 4-3; Speranța Cernești – Viitorul Cupșeni 5-1. UAC Europe a stat.

Seria 2: ACS Satu Nou de Jos – AS Ulmeni 2023 0-1; Unirea Arieșul de Pădure – AS Mireșu Mare 3-1; AS PHP Iadăra – Athletic Remetea Chioarului 0-3; Speranța Fersig – Măgura Codrului 2-3. Viitorul Gârdani a stat.

Program etapa 2

Seria 1: • Sâmbătă, 7 septembrie, ora 17: Viitorul Culcea-Săcălăşeni – UAC Europe; Rapid Satu Nou de Sus – Măgura Coaş. • Duminică, 8 septembrie, ora 17: Viitorul Cupşeni – Fulgerul Lăschia; Gloria Chechiş – Speranţa Cerneşti. Voinţa Târgu Lăpuş stă.

Seria 2: • Duminică, 8 septembrie, ora 17: Athletic Cetatea Remetea Chioarului – Viitorul Gârdani; AS Ulmeni – PHP Iadăra; AS Mireşu Mare – ACS Satu Nou de Jos; Măgura Codrului Oarţa de Sus – Unirea Arieşul de Pădure. Speranţa Fersig stă.