Reabilitarea zonei lacului Bodi Ferneziu

Administrația locală intenționează refacerea întregii zone a lacului Bodi Ferneziu, prin implementarea unui nou proiect. Practic, autoritățile băimărene vor să înființeze în acest spațiu un Centru Cultural Sportiv pentru copiii din Baia Mare. Pentru ca proiectul să poată deveni realitate este nevoie de peste 15 milioane lei.

„Readucerea la viață a Lacului Bodi din Ferneziu, amenajarea și redarea acestei zone băimărenilor este unul dintre obiectivele despre care am discutat în mai multe rânduri. Am reușit, împreună cu colegii de la Direcția de Asistență Socială, să identificăm o sursă de finanțare. Am depus un proiect în valoare de peste 15 milioane de lei, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială (PIDS) 2021-2027, pentru construirea Centrului Cultural Sportiv Bodi Ferneziu, destinat copiilor băimăreni”, au explicat cei din primărie. Concret, centrul va avea un teren multi­sport exterior și o sală pregătire pentru mai multe discipline sportive, dar și antrenori specializați în sporturi precum fotbal, handbal, tenis de masă, taekwon-do, atletism și multe altele. Se vor desfășura și activități interactive, drumeții, tabere, ateliere de mediu, de creație, ateliere de astronomie, care vor promova în rândul celor mici educația ecologică și dezvoltarea personală. De asemenea, centrul va fi dotat cu echipamente multimedia de ultimă generație, care includ componente de VR (realitate virtuală) și Smart learning. O altă prioritate a proiectului este facilitarea accesului pentru persoanele cu dizabilități. Se va construi un elevator cu șenile, astfel încât cei cu probleme locomotorii să se poată deplasa cu ușurință prin centru. Se vor susține aici și ateliere nonformale de prevenire a consumului de droguri și alcool, cu ajutorul specialiștilor din diverse arii de specializare și a ONG-urilor.