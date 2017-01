Câmpulung la Tisa – Gara prin care nu trece trenul!

Situaţie ciudată, întâlnită în comuna maramureşeană Câmpulung la Tisa. Această localitate de frontieră are o gară funcţională, cu impiegaţi de mişcare, însă prin aceasta nu mai trece nici un tren. Situaţia trenează de circa opt ani de zile.

Reprezentanţii administraţiei locale trag un semnal de alarmă, ori de câte ori au ocazia, pentru a se redeschide traficul rutier din zonă, măcar pe partea de marfă: „Comuna noastră are trecere de frontieră pe calea ferată. Oriunde am posibilitatea şi eu şi domnul primar, menţionăm că ar trebui făcute demersuri pentru deschiderea acestei căi de acces pe linia ferată. Nu numai noi ca şi comună am dori acest lucru, ci am înţeles că sunt şi mari agenţi economici ce se ocupă cu prelucrarea lemnului în zonă, care ar dori să-şi aducă materia primă pe calea ferată din Ucraina, sau chiar să ducă produse finite cu trenul de aici. Nici transportul de persoane nu este exclus din ecuaţie, fiind nevoie şi de acesta”, a declarat Mihai Rudolf Lemak, viceprimarul comunei Câmpulung la Tisa.

Gara s-a modernizat după ce traficul a fost închis

Viceprimarul spune că, pe lângă faptul că nu mai există trafic pe calea ferată, s-a modernizat şi gara, pentru a răspunde cerinţelor europene din ziua de astăzi: „Comuna are gară. Acum 20 de ani funcţiona cursă regulată de tren, fiind două-trei pe zi cu plecare de aici în Sighetu Marmaţiei. De asemenea, au fost şi trenuri de marfă, pe vremea când încă era Uniunea Sovietică. De când a rămas Ucraina a fost chiar şi mic trafic de persoane, de aici la ucraineni. Acum este închisă complet circulaţia pe această linie. Ba mai mult, după ce s-a închis traficul, la vreo doi-trei ani, s-a făcut o investiţie de cel puţin un milion de euro la gară, pentru a corespunde standardelor Schengen. Toată lumea aşteaptă trenul, numai că el nu soseşte! De asemenea, există un şef de gară şi personal care deserveşte gara prin care nu trece nici un tren. Următoarea staţie de la noi ar fi în Ucraina. Dacă s-ar deschide traficul pe acest tronson, s-ar putea ajunge mult mai repede în Europa, la Budapesta, Viena. În urmă cu doi ani, în „Mersul trenurilor” era o legătură Sighet-Budapesta, dar prin Cluj-Napoca, deci un ocol foarte mare şi făceai cam 16 ore în mers. Aşa, pe aici, timpul s-ar reduce poate la 10 ore. Acest lucru şi-ar aduce aportul la dezvoltarea economică a localităţii”, a mai spus viceprimarul.

Traficul de ţigări ar fi fost cauza închiderii traficului feroviar

Unul dintre motivele pentru care tronsonul feroviar a fost închis ar fi fost traficul de ţigări de contrabandă din Ucraina: „Linia s-a închis din cauză că s-a făcut un mare caz dintr-o contrabandă de ţigări. Pe micul trafic se aduceau ţigări. Era plin trenul de cartuşe cu ţigări. Totuşi, eu cred că nu trenul trebuia oprit, ci acolo trebuia să se fi luat măsuri de control mai strict. Dar detalii exacte nu cunosc. Cert este că în gara din Câmpulung la Tisa s-a constatat că e plin trenul de baxuri de ţigări şi aşa că s-a închis. Evenimentul s-a petrecut prin 2005-2006”, a conchis viceprimarul.

Impiegaţii de mişcare vin la lucru în schimburi

Am stat de vorbă şi cu cei care deservesc gara prin care trenurile nu trec. Oamenii spun că nu e vina lor de ceea ce se întâmplă, vin conştiincioşi la lucru, îşi iau salariul, asigură întreţinerea obiectivului şi… cam atât: „Nu se întâmplă nimic în gara noastră, deşi ar trebui. Numai cât au încercat cei de la marile firme de mobilă din zonă să facă ceva pentru a se redeschide măcar traficul de marfă. Lor le-ar conveni că aduc materie primă de la Halmeu şi o transportă auto. Deci, redeschiderea acestui tronson ar fi utilă. Gara fost modernizată cu fonduri europene, printr-un proiect care trebuie să se deruleze minim cinci ani. Anul acesta este al patrulea, aşa că la anul s-ar putea ca angajaţii să fie puşi pe liber. Totuşi, ei ajung la vârsta pensionării pe atunci aşa că nu-şi mai fac probleme”- ne-a spus un impiegat din gară, aflat în timpul serviciului.

Sătenii sunt contrariaţi de situaţia existentă

Am stat de vorbă şi cu sătenii, să vedem ce părere au ei despre gara lor, perfect funcţională, dar prin care nu mai trece trenul: „Nu este în regulă să fie închisă gara. Dar dacă tot s-a închis, ăia de acolo iau salariu şi nu fac nimic, nu munceşte nimeni. Sunt trei oameni acolo şi cred că le este „foarte greu” cu atâta lucru, ce să zic… Gara s-a închis atunci când au fost ceva probleme cu ţigări de contrabandă în tren şi ăştia le-au depistat şi gata a fost cu traficul. S-a închis complet. Trebuia confiscată marfa, dar să lase gara să funcţioneze, că nu e vina gării sau a oamenilor. Înainte, umblau oamenii la greu cu trenul către Sighet, că nu erau atunci autobuze pe aici. Era tren la ora 6, la 14, la 16 şi la ora 20. Şi în Ucraina mergea câte o garnitură, dar acolo umbla mai puţin. Gara a fost renovată, făcută frumos, şi pe când s-a terminat, nu există tren! Nu ştiu la ce mai ţine angajaţii ăia acolo, că cică ar fi punct strategic. Ce să zic!”, a spus Istvan N., localnic. „Avem gară frumoasă, dar nu umblă trenul. Ruşii nu mai vin pe aici. Oamenii umblă cu autobuzul sau maşina acum, care merg la serviciu la Sighet. Nu ştiu exact de ce s-a închis traficul. Poate că nu au fost oameni care să mai umble cu trenul”, a spus şi domnul Ianos. „A fost o perioadă când umbla trenul de aici şi făcea traseul Sighet – Ucraina. Nu ştiu exact din ce cauză s-a desfiinţat, dar cred că unul dintre motive a fost traficul de ţigări de contrabandă ce se făcea cu trenul”, a completat un alt sătean. Rămâne de văzut ce se va întâmpla pe viitor.