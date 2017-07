Statuile din Baia Mare

Municipiul Baia Mare este cunoscut pentru dimensiunile sale culturale şi artistice. Fie turnate în bronz, fie sculptate în piatră, aici sunt aşezate peste 20 de statui. Personalităţi importante din istoria Transilvaniei şi a României sunt evocate şi cinstite prin aceste statui. 15 dintre ele sunt în stare avansată de degradare.

Statuia Minerului din Piaţa Revoluţiei. Realizată în anul 1958 de Vida Gheza şi Toth Alexandru, minerul sculptat în piatră este emblema Maramureşului. Este un monument al muncii miniere, simbol al industriei prelucrării materialelor neferoase, al aurului din Munţii Gutâi. Acum, statuia este într-o ruină totală. Scrisul de pe plăcuţa cu ce reprezintă nu se mai desluşeşte, iar plăcile de gresie şi marmură de pe soclu sunt deplasate şi înconjurate de buruieni.

Grupul statuar „Sfatul Bătrânilor” din faţa Prefecturii este acoperit cu muşchi. Realizat în 1974 de acelaşi Vida Gheza, cei cinci bătrâni reprezintă perioada medievală, de pe vremea cnezatelor şi voievodatelor, când forma de organizare era obştea sătească, iar deciziile erau luate de cei înţelepţi şi drepţi. Starea celor cinci statui este în faza medie de degradare, iar muşchiul verde le învăluie.

În Parcul „Regina Maria”, statui sunt multe. Cea mai mare dintre toate este Monumentul Ostaşului Român, aflat într-o stare avansată de degradare. Statuia semnifică ostaşii maramureşeni, care s-au sacrificat pentru patrie. Construit în 1960, multe plăci sunt desprinse. Are fisuri şi depuneri de ciuperci.

Tot în Parcul Mare sunt amintiţi prin sculp­turi scriitorii români. Bustul celor mai de seamă (Mihai Eminescu, George Coşbuc, I.L. Caragiale şi Mihail Sadoveanu) este lucrat în piatră. Cu excepţia celui care aparţine lui Sadoveanu, toate sunt fisurate şi degradate din cauză că datează din anii `60.

În Parcul Mara sunt amplasate cele mai noi monumente realizate de Ioan Marchiş în jurul anilor 2000. Trei la număr – Statuia lui I.C. Brătianu, Statuia lui George Pop de Băseşti, Grupul statuar „Avram Iancu şi profeţii” – au probleme comune: depuneri de pete verzi din cauza oxidului de cupru din bronz, materia primă a statuilor. În faţa Casei Armatei, se află statuile lui Dragoş şi Bogdan, construite în anii `90. Sunt desprinse plăci de pe soclu.

Aproape fiecare liceu sau şcoală din Baia Mare are în faţă bustul personalităţii al cărei nume îl poartă: Nicolae Iorga, Vasile Lucaciu etc. Ajungem la bustul lui Gheorghe Şincai, amplasat în faţa colegiului cu acelaşi nume, care reprezintă o mare problemă. Placa pe care trebuie să fie scris numele şi date despre personalitatea sculptată, lipseşte. Autorul sculpturii, Traian Moldovan, spune indignat: „Poliţia locală nu-şi face meseria”. Cineva a lovit statuia şi placa s-a spart.

Ce spune Direcţia Judeţeană pentru Cultură Maramureş

Directorul instituţiei, Ioan Marchiş a declarat că a făcut sesizări la Primăria Municipiului Baia Mare privind starea de degradare a monumentelor din oraş şi a oferit următoarele soluţii: „vă propun curăţarea, restaurarea, patinarea, fixarea şi punerea în valoare a acestor lucrări, având în vedere degradările apărute din cauza intemperiilor şi a timpului trecut de la execuţie şi amplasare”. Monumentele au fost evaluate, iar într-un raport s-a însemnat situaţia fiecărei statui. Lucrările de reabilitare trebuie executate de către un restaurator autorizat, iar înainte este necesar un studiu de fezabilitate şi o expertiză pentru a determina problemele fiecărei statui în parte (fisuri, depuneri, soclu pă­tat, placaje desprinse) şi a alege metoda potrivită de lucru, acţionând în cunoştinţă de cauză, detaliază Ioan Marchiş.

Sculptorul Ioan Marchiş a explicat de ce este importantă restaurarea: „Toate monumentele de for public ca şi clădirile necesită întreţinere. Orice proprietar este obligat de lege şi de legea bunului simţ ca să asigure conservarea şi punerea în valoare a monumentelor pentru că ele constituie memoria şi identitatea unei localităţi. Cele din Baia Mare sunt dovada şi respectul pentru memoria identităţii noastre ca oraş, ca naţiune.”

„Mingea e la ei în teren. Este o decizie financiară.”, spune Ioan Marchiş. Direcţia Judeţeană pentru Cultură Maramureş a comunicat primăriei într-un raport sumele estimate de ei pentru reabilitarea statuilor: Monumentul I.C. Brătianu – 10.000 euro, Ansamblul statuar „Avram Iancu şi Prefecţii” – 20.000 euro, Bustul lui Landvayi Marton – 25.000 euro.

Primarul Municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheş spune că reabilitarea statuilor din oraş este într-un punct mort din cauza sumelor calculate ca fiind necesare de Direcţia Judeţeană pentru Cultură Maramureş.

„Acum mai bine de 5 ani, am solicitat colegilor de la Serviciul Public Ambient Urban care se ocupă de administrarea zonelor verzi ale parcurilor, locurile unde se află amplasate statui, să facă documentaţia legală pentru reabilitarea, întreţinerea şi curăţarea statuilor. Spre surprinderea mea, am văzut că ofertele transmise de către cei abilitaţi să facă aceste tipuri de lucrări erau de ordinul zecilor de mii de euro, lucru care m-a făcut să blochez orice fel de lucrare. Eu consider neoportun, de exemplu, să plătim 20.000 euro pentru reabilitarea statuii lui Avram Iancu sau 10.000 de euro pentru reabilitarea statuii lui Brătianu sau încă 10.000 de euro pentru cea a lui George Pop de Băseşti. ”

Cătălin Cherecheş a apelat la Ministerul Culturii pentru soluţii şi aşteaptă răspuns. „Am solicitat acum celor de la Serviciul Public Ambient Urban să nu se mai adreseze Direcţiei pentru Cultură, ci să vadă la Ministerul Culturii care sunt procedurile pentru a nu fi într-un fel condiţionaţi de cei de la Direcţia pentru Cultură şi să cheltuim sume exorbitante pentru reabilitare, sume cu care am putea să facem nu doar reabilitări, ci chiar sculpturi noi. Cred că aşa cum se întâmplă în alte ţări civilizate, o întreţinere neagresivă prin spălare, prin folosirea unor substanţe care să nu afecteze sculptura, pot fi soluţii agreate şi de Direcţia pentru Cultură. Din păcate, există un corp al specialiştilor care poate să facă astfel de lucrări; este un corp ermetic care menţine preţurile foarte sus, generând în acest fel blocaje în gestionarea problemei sta­tuilor. În aceste condiţii şi cu aceste preţuri, eu niciodată nu îmi voi pune semnătura pe zeci de mii de euro pentru reabilitarea acestor statui. Nu consider că trebuie să-mi asum oportunitatea cheltuielii banilor. Vom vedea care sunt soluţiile pe care ni le indică Ministerul Culturii. Deocamdată suntem captivi unui corp de experţi care înţeleg doar să obţină bani foarte mulţi pentru simplul fapt că au un atestat.”