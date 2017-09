Şcoală profesională la Nistru, de anul viitor

Autorităţile locale din Tăuţii Măgherăuş au în plan înfiinţarea de cursuri profesionale la structura şcolară Nistru. Cu toate că dorinţa lor a fost ca şcoala profesională să înceapă încă din acest an de învăţământ, legislaţia le-a dat bătăi de cap. Chiar şi în aceste condiţii ideea nu a fost abandonată, urmând a fi pusă în aplicare de anul şcolar viitor.

Ideea înfiinţării unor cursuri profesionale tocmai la Nistru a venit pentru că cererea de muncitori calificaţi în diferite meserii, pe piaţa muncii din zonă, este mare. Anton Ardelean (foto), primarul din Tăuţii Măgherăuş spune: „La şcoala Nistru, pe care am terminat-o anii anteriori, ne-a rămas un spaţiu liber la mansardă, unde am vrut să facem învăţământ dual şi şcoală profesională. N-am reuşit, din păcate, din cauză că domnul preşedinte Iohannis n-a promulgat la timp legea cu învăţământul dual, am întârziat atunci şi noi, aşa că în acest an am ratat structura de şcoală profesională cu arte şi meserii. Noi avem cuprins în calificarea la profesională meseriile de frezor, rabotor, lucrători prin aşchiere. Cea mai importantă calificare va fi însă cea de lucrător la aparatură cu comandă numerică, deoarece se caută foarte mult pe piaţa muncii meseria respectivă. Vrem să facem această şcoală profesională la Nistru deoarece la noi în oraş toţi absolvenţii au fost încadraţi în câmpul muncii la fabricile din zonă. Inclusiv aici la Nistru avem o divizie a unei fabrici mari de componente electrice, cu sediul în Baia Mare. Practica de la clasa a IX-a şi până la clasa a XII-a este făcută de elevii noştri la unităţile economice de aici. De asemenea, indiferent că-i elevul cu BAC sau fără, firmele îi angajează automat la terminarea şcolii, deoarece au nevoie de forţă de muncă. Avem la şcoala din Nistru săli ce au fost amenajate special pentru laboratoare, aşa că nu renunţăm la ideea cu şcoala profesională, duală. Noi facem în continuare demersurile şi sperăm ca de la anul să avem structură de clasă profesională la Nistru”.

700 de elevi învaţă în prezent la Tăuţi şi Nistru

Numărul elevilor de la liceul din Tăuţii Măgherăuş şi structura acestuia din Nistru este suficient, însă dacă se va înfiinţa şi şcoală profesională, atunci acesta va creşte. Loredana Ofrim, directorul Liceului Tehnologic „Traian Vuia” Tăuţii Măgherăuş, explică: „În total la şcoala noastră sunt aproximativ 700 de elevi. Ei sunt împărţiţi o parte la Liceul Tehnologic din Tăuţii Măgherăuş, iar restul la structura din Nistru, unde dorim să înfiinţăm şi şcoală profesională, poate şi învăţământ dual, dar asta numai în timp şi cu eforturi mari, având în vedere şi dorinţa părinţilor elevilor. Mulţi preferă liceele chiar dacă, din punctul meu de vedere, ar fi mult mai util pentru unii copii să urmeze o profesională, după absolvirea căreia au asigurată o calificare, o meserie”.