Dispute pe participările internaţionale!

Aleşilor judeţeni le-a fost supus votului, la prima şedinţă ordinară din acest an, un proiect de hotărâre privind participarea judeţului Maramureş la acţiuni şi evenimente din domeniul relaţiilor internaţionale. Cei din opoziţie însă, nu au fost de acord cu proiectul iniţial, din care, spuneau ei, lipseşte finanţarea pe fiecare deplasare în parte.

Unul dintre cele mai importante evenimente, care figurează în anexa hotărârii propuse spre votul aleşilor, este şi participarea CJ Maramureş la Academia de Vară ARE: ”Proiect de hotărâre privind participarea judeţului Maramureş la acţiuni şi evenimente din domeniul relaţiilor internaţionale în anul 2018. În anexa acestei hotărâri aveţi propunerile de evenimente, invitaţiile pe care le avem în acest moment din partea diferiţilor parteneri pe această parte de relaţii internaţionale. Vorbim în primul rând de Adunarea Regiunilor Europei, care reprezintă unul dintre principalii parteneri ai noştri. Dar nu vorbim despre delegaţii mari care să participe la aceste evenimente. Având însă în vedere faptul că în vară discutăm despre organizarea în judeţul Maramureş a Academiei de Vară ARE, ar fi important să fim prezenţi acolo, pentru a discuta felul în care vom organiza manifestarea şi care va fi una din principalele acţiuni ale CJ în întreg acest an. În rest sunt doar propuneri şi invitaţii pe care le avem. Mai mult ca sigur că nu vom participa la toate, nici nu avem timp pentru că 2018 este un an cu o semnificaţie aparte la noi în ţară, însă în funcţie de disponibilitatea noastră a tuturor, vom discuta la momentul oportun fiecare participare în parte”, a precizat Gabriel Zetea în plenul CJ.

Ar trebui specificată finanţarea pentru fiecare eveniment

Consilierii judeţeni liberali au fost de acord cu proiectul, însă cu anumite precizări suplimentare, referitoare la finanţarea acestor acţiuni: ”Legat de aceste pregătiri pentru relaţiile internaţionale, cred că în ceea ce priveşte programarea acestora, ea ar trebui să fie dublată de o alocare bugetară pentru fiecare dintre aceste deplasări. Asta pentru a nu ajunge în situaţia delicată cum a fost cea legată de deplasarea din cursul anului anterior, care conduce, după ştiinţa mea, la revocarea unui acord de parteneriat, cum s-a întâmplat cu cel pe care l-am avut cu Asociaţia Nord – cooperare şi integrare, ca urmare a deplasărilor ce au fost făcute în Orientul Mijlociu, ce nu au fost dublate după aceea de consolidarea elementelor relaţionale iniţiate şi care au condus, probabil, şi la un litigiu legat de finanţarea unor părţi a ceea ce însemna organizarea şi buna derulare a acelor deplasări. Deci, pentru toate aceste relaţii externe stabilite în 2018 să avem stabilit un program şi un buget pentru a nu putea fi luaţi prin surprindere, pentru că altfel mie mi se pare că ne manifestăm într-un mod pompieristic şi suntem totuşi într-o administraţie judeţeană, cu o remuneraţie corespunzătoare, cu conducători remuneraţi şi apreciaţi corespunzător…”, a spus consilierul opoziţiei, Călin Bota. Preşedintele CJ i-a răspuns: ”Divergenţa care există în acest moment între Consiliul Judeţean şi cei de la ANCIN nu are nicio legătură cu deplasarea, ci are legătură doar cu o dorinţă a lor de a avea mult mai mulţi bani puşi la dispoziţie de către CJ Maramureş pentru ceea ce îşi doresc ei să facă. Eu nu spun că este un lucru rău ce doresc ei să întreprindă, dar oportunitatea finanţării unui anumit parteneriat ne aparţine nouă şi nu putem fi obligaţi de către nimeni să dezvoltăm o relaţie pe care nu ne-o dorim! Linia de bugetare în cadrul CJ pentru asemenea acţiuni există, însă este una globală. Eu nu pot să ştiu în acest moment, pentru data de 18 aprilie, spre exemplu, dacă vom participa la forumul de atunci, dacă vom avea disponibilitatea de a merge acolo. Deci nu avem cum să ştim chiar tot cu luni de zile înainte! Acum nu facem decât să punctăm potenţialele participări pe care le-am putea avea în 2018. Punctual, însă vom discuta fiecare participare la momentul oportun”, a conchis Zetea. Într-un final, proiectul cu pricina a trecut cu votul tuturor celor prezenţi.