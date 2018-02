Şcoli comasate în Maramureş

Două unităţi de învăţământ au fost comasate în acest an şcolar. Totuşi, una dintre ele va reveni la statutul de sine stătătoare după ce consilierii municipali sigheteni s-au răzgândit. Oficialii Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş au mai arătat că începând cu anul şcolar 2012-2013 la nivelul judeţului au loc mai multe comasări, acestea fiind generate de scăderea numărului de elevi.

Dintre unităţile comasate în Baia Mare au fost amintite Colegiul Carmen Sylva, comasare prin absorbţie cu Liceul Teoretic Emil Racoviţă, iar ca unitate cu personalitate juridică a devenit Liceul Teoretic Emil Racoviţă. De asemenea, Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu s-a comasat cu Grupul Şcolar Gheorghe Lazăr, unitate cu PJ a devenit Colegiul Tehnic Aurel Vlaicu. Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Iosif Mărturisitorul a fuzionat cu Liceul Teoretic Sanitar, unitatea rezultată fiind Seminarul. În plus, o serie de grădiniţe au fost comasate cu şcoli. În acest an şcolar două unităţi şcolare au fost comasate, însă una dintre ele îşi va recăpăta statutul de şcoală cu personalitate juridică. “Pentru anul şcolar 2017-2018 au fost câteva decizii ale Consiliului Local din Sighet. De exemplu, Şcoala Gimnazială 1 a devenit structura Şcolii Gimnaziale numărul 2, iar Şcoala Gimnazială de Muzică şi Arte Plastice din Sighet a devenit structura Şcolii Gimnaziale Dr. Ioan Mihaly de Apşa. Pentru acest an şcolar 2018-2019 nu au fost propuse comasări, în sensul să dispară unităţi cu personalitate juridică. Reţeaua şcolară rămâne cu acelaşi număr de unităţi de personalitate juridică, adică 166 de unităţi cu personalitate juridică. În plus, vom avea prin hotărârea CL Sighet revenirea Şcolii Gimnaziale de Muzică şi Arte Plastice din Sighet la statutul de unitate cu personalitate juridică, adică unitate de sine stătătoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş (IŞJ), Adriana Meşter. Pentru anul şcolar viitor a fost creionat numărul de clase cu numărul estimativ de elevi. Astfel, la învăţământul preşcolar ar urma să funcţioneze 623 de grupe cu circa 11.993 copii, la învăţământul primar au fost propuse 1.021 clase, respectiv 20.582 elevi, la învăţământul gimnazial sunt 795 clase, respectiv 16.557 elevi. Pentru clasa a IX-a propunerea este de 128 clase cu 3.854 elevi de clasa a VIII-a care vor intra în clasa a IX-a, iar la învăţământul profesional sunt 40 clase pentru 1.120 elevi.