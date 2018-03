Drama oraşelor mici – accesează greu fonduri europene

Oraşele mici din judeţ au dificultăţi mari în a accesa fonduri europene. Asta din cauză că sunt prea mici ca oraşe, dar nu se încadrează nici la comune. În acest fel ele rămân mult în urmă cu dezvoltarea, din cauza imposibilităţii implementării unor proiecte cu fonduri nerambursabile. Într-un asemenea caz se regăseşte şi Ulmeniul.

Localitatea a fost declarată oraş cu ani bun în urmă, pentru a spori numărul cetăţenilor din mediul urban, însă acum nu mai are posibilitatea de a atrage fonduri europene din cauza numărului mic de populaţie din satele aparţinătoare. Nici bugetul nu-i ajută prea mult. Lucian Morar, primarul oraşului, a explicat: „Am constituit bugetul oraşului, pe care l-am şi adoptat la jumătatea lunii februarie. Acesta este unul de supravieţuire, ca în fiecare an. Din păcate, sumele pe care Guvernul la are în vedere pentru cofinanţare şi pentru funcţionare, până la urmă, sunt destul de mici, având în vedere faptul că anul trecut nivelul salariilor a crescut, prin hotărâri ale Executivului, după care guvernanţii ne-au pus în braţe nouă, administraţiilor locale, rezolvarea problemelor financiare. Ulmeniul, însă, este vitregit prin faptul că, având statutul de oraş, putem atrage foarte puţine fonduri europene. Nu suntem eligibili din cauză că, luaţi ca oraş suntem prea mici, iar ca şi comună am dispărut. Încercăm totuşi să găsim soluţiile pe care le avem la îndemână. Nici pe PNDL nu am avut mai mult noroc. Am fost băgaţi la comune, iar aici cei de la putere şi-au avantajat primăriile, neţinând cont de o dezvoltare echilibrată a unităţilor administrativ-teritoriale. De asemenea, comunele au posibilitatea mult mai uşor de a accesa fonduri europene pentru proiecte. Cunosc multe exemple de acest gen, prin care comune au primit bani europeni pentru o serie de investiţii în infrastructură, ceea ce noi, ca oraş mic, nu prea putem!”.

Oraşul rămâne în spatele comunelor cu dezvoltarea

Din cauza statutului de oraş, dar cu populaţie puţină pentru un acest statut, Ulmeniul rămâne mult în spatele altor oraşe mari, şi chiar comune, cu dezvoltarea. Posibilităţile de a face rost de fonduri nerambursabile pentru proiecte sunt limitate: „S-a deschis acum Axa 13.1, dar şi aici vorbim despre proiecte integrate în care infrastructura, mai ales cea rutieră, nu poate depăşi un anumit procent, până la 49%, din valoarea totală a proiectului. Oraşul Ulmeni, care are 8 localităţi componente, vă daţi seama că deţin zeci de kilometri de drumuri, unde oamenii solicită modernizarea lor şi pe bună dreptate, deoarece ei văd în zonă comune care au avut posibilitatea să acceseze aceste fonduri şi şi-au rezolvat în mare măsură problema reabilitării drumurilor. Însă niciun Guvern nu a înţeles că există în ţara asta câteva zeci de oraşe în situaţia Ulmeniului, practic foste comune devenite oraşe, ca să dea bine în faţa Uniunii Europene, că ne creştem populaţia urbană, dar fără să se gândească nimeni la faptul că aceste oraşe vor rămâne în urmă cu dezvoltarea, chiar şi în spatele multor comune”, a conchis primarul. În această situaţie se află şi alte foste comune din judeţ, declarate oraş, precum Dragomireşti sau Săliştea de Sus.