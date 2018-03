Romactiv Business Consulting SRL, în calitate de Lider, în parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş şi Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului Cluj-Napoca, a demarat, în data de 16 ianuarie 2018, proiectul „Program integrat de stimulare a antreprenoriatului în mediul urban din Regiunea Nord-Vest.

Proiectul este cofinanţat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 -2020 în cadrul apelului de proiecte „România Start Up Plus”, Axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toţi”, Obiectiv Specific 3.7 „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”.

Proiectul este implementat în Regiunea Nord-Vest, respectiv judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş,Satu Mare, Sălaj şi are o durată de 36 luni, începând cu data de 16.01.2018.

Valoarea totală eligibilă a proiectului (fără TVA) este de 21.730.757,50 lei, din care 20.095.056,97 lei reprezintă finanţare nerambursabilă.

Proiectul are ca obiectiv general implementarea unui program integrat de informare, instruire, consiliere, asistenţă şi alte servicii suport pentru promovarea şi dezvoltarea culturii antreprenoriale şi manageriale ale viitorilor intreprinzători, în scopul înfiinţării de noi intreprinderi cu profil non-agricol în mediul urban, contribuind astfel la dezvoltarea economică şi crearea de noi locuri de muncă în regiunea Nord-Vest.

Prin implementarea proiectului se va obţine stimularea potenţialului antreprenorial a minim 400 de persoane, pentru demararea de mici afaceri cu profil nonagricol în zona urbană, înfiinţarea şi dezvoltarea a minimum 91 de întreprinderi, generând pe termen lung creşterea veniturilor locale şi regionale, creşterea nivelului de ocupare prin crearea de noi locuri de muncă (minim 182) şi reducerea disparităţilor teritoriale.

Informaţii suplimentare se pot obţine la CCI Maramureş, email: startactivnordvest@ccimm.ro.