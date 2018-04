155 DE ANI DE LA NAŞTERE • Prof. dr. Gheorghe Bilaşcu – fondatorul învăţământului stomatologic românesc

Născut pe meleaguri maramureşene, într-o familie de ţărani din Petrova, la 27 aprilie 1863, Gheorghe Bilaşcu îşi face studiile primare în satul natal, apoi urmează liceul la Sighetu Marmaţiei pe care îl absolvă cu „magna cum laude”. Părinţii săi doreau ca unicul lor fiu să studieze dreptul, dar cum el nu simte nici o atracţie pentru profesiunea de avocat, contrar dorinţei acestora, s-a înscris la medicină. Urmarea: i s-a refuzat orice ajutor material de acasă. Parcurge întreaga studenţie luptând cu greutăţile materiale.

La Facultatea de Medicină din Budapesta, încă din primii ani, se remarcă ca un student inteligent, sârguincios, cu o deosebită îndemânare practică. Reuşeşte să învingă toate greutăţile şi promovează cu strălucit succes examenele de doctorat. Este pe rând preparator la Anatomie descriptivă, Fiziologie, Obstetrică, Oftalmologie, apoi asistent la Chirurgie şi Ortopedie. Abia după ce îşi câştigă o vastă şi temeinică cultură şi practică medicală, se hotărăşte, în 1895, să îmbrăţişeze Stomatologia.

Tânărul stomatolog atrage atenţia şi admiraţia asupra sa şi, ca urmare, este numit asistent, iar mai târziu şef de lucrări şi apoi conducătorul secţiei dentare a Policlinicii din Budapesta.

În curând, graţie calităţilor sale profesionale şi morale, dr. Gheorghe Bilaşcu devine cel mai solicitat şi respectat stomatolog din Budapesta, fiind supranumit „regele dentiştilor”. Cabinetul său dentar era frecventat de aristocraţii, magnaţii financiari ai locului. Cu generozitate îi primea şi pe studenţii români săraci, cărora le venea întotdeauna, cu drag, în ajutor.

Adevărat patriot şi cu dragoste de neam, dr. Gheorghe Bilaşcu nu pregetă să renunţe la o situaţie materială şi o reputaţie strălucită şi cu frumoase perspective în învăţământul superior. Spre surprinderea prietenilor şi cunoscuţilor, la chemarea Consiliului Dirigent, după desăvârşirea unităţii statului naţional român, vine, în 1919, la Cluj ca să preia conducerea mai mult decât modestei clinici stomatologice, înfiinţate cu câţiva ani mai înainte.

La 1 septembrie 1919 dr. Gheorghe Bilaşcu este numit profesor agregat al Facultăţii de Medicină şi conducătorul Clinicii Stomatologice a noii Universităţi clujene. Această alegere s-a dovedit deosebit de fericită, având ca rezultat, atât organizarea pe baze noi a asistenţei stomatologice universitare din Cluj, cât şi în plan didactic şi ştiinţific.

Concepţia stomatologică integralist – funcţională a prof. dr. Gheorghe Bilaşcu s-a manifestat din plin în multiplele planuri ale activităţii desfăşurate, cu o pasiune şi o conştiinciozitate rar întâlnită în toţi anii care vor urma.

În timp ce în marile centre din apus, dar şi la Facultăţile de Medicină din Bucureşti şi Iaşi disciplina Stomatologie avea pentru studenţi doar un caracter facultativ, la Cluj, începând din octombrie 1919, datorită vederilor largi ale profesorului Bilaşcu, susţinut de către conducerea Universităţii şi a Facultăţii de Medicină, Stomatologia a devenit disciplină obligatorie pentru studenţii anului IV.

Din primul moment, Bilaşcu a iniţiat asigurarea bazei materiale moderne a activităţii stomatologice, a elaborat o programă analitică adecvată nivelului dezvoltării stomatologice contemporane, a promovat cercetarea ştiinţifică, înconjurându-se de un personal didactic cu pasiune, ales direct de el.

În momentul creării învăţământului medical românesc la Cluj, în anul 1919, înzestrarea materială a serviciului de stomatologie era foarte modestă. Datorită străduinţelor sale, în decurs de numai un an, Clinica Stomatologică a Facultăţii de Medicină din Cluj a fost înzestrată, din bugetul universităţii, cu o instalaţie şi instrumentar modern pentru acele timpuri.

Clădirea în care funcţiona la început Stomatologia s-a dovedit neîncăpătoare, atât pentru învăţământ, cât şi pentru tratamentul curent, motiv pentru care profesorul Bilaşcu a prezentat situaţia în faţa Consiliului profesoral, propunând ca o necesitate imperioasă executarea unor construcţii proprii, acţiune în care a fost sprijinit direct de către savantul Emil Racoviţă, pe atunci senatorul.

În cadrul preocupărilor sale organizatorice, animat de dorinţa de a vedea strânşi într-un mănunchi pe toţi medicii stomatologi, iniţiază şi pune bazele „Asociaţiei Medicilor Stomatologi din România”. Este ales preşedintele ei, funcţie onorifică ce o va deţine până la moartea sa.

În anul 1923, la îndemnul, sub conducerea şi sprijinul său şi al colaboratorilor, apare „Revista stomatologică”, organ al Asociaţiei stomatologice. Revista are meritul de a grupa în jurul ei numeroşi şi valoroşi colaboratori, specialişti de primă mărime.

În scurtă vreme, datorită talentului organizatoric a eminentului medic, om, pedagog, cercetător, clinica devine un adevărat focar al stomatologiei româneşti

Prof. dr. Gheorghe Bilaşcu şi-a iubit cu ardoare profesiunea, pe care a înfâptuit-o ca pe un adevărat apostolat. Îi revine meritul etern, acela care se cuvine deschizătorilor de drumuri, primilor îndrumători. În toţi anii vieţii sale a rămas acelaşi om devotat Maramureşului. În înfăţişarea lui parcă se oglindeau strămoşii mândri şi îndrăzneţi, cu sufletul deschis la tot ce este bun, înălţător. El era expresia pură a unui neam, de care, pe drept cuvânt, era mândru. De aici a izvorât şi stima străinului şi dragostea celor de un sânge cu el.

Considerat ctitorul Stomatologiei româneşti, profesorul dr. Gheorghe Bilaşcu a fost un exemplu de pasiune şi devotament pentru drumul de viaţă ales.

S-a stins din viaţă la vârsta de 63 de ani, la 22 iulie 1926, fiind înmormântat în cimitirul de la marginea comunei unde a văzut lumina zilei.

Dr. Felix MARIAN