Sat de vacanţă la Coaş – Întrerîuri

Un sat de vacanţă a luat fiinţă pe drumul care duce din Coaş spre localitatea Întrerîuri, într-o zonă pitorească a comunei. Astfel, aici au apărut în câţiva ani zeci de căsuţe de vacanţă. Există şi un lac de acumulare, populat cu peşti, aşa că peisajul este de basm pentru oricine.

Administraţia locală a pregătit mai multe loturi de teren pentru construcţia de case de vacanţă, pe care le-a scos la licitaţie, iar doritorii nu au întârziat să apară. Chiar zilele trecute, a avut loc o altă licitaţie pentru încă două loturi de teren pregătite. Sabin Raţ, primarul comunei, ne-a explicat: „Pe drumul către Întrerîuri avem un sat de vacanţă. Bazele lui s-au pus în urmă cu câţiva ani. Până în prezent, există circa 30 de case de vacanţă construite. Avem PUG-ul făcut şi fiecare cetăţean care îşi construieşte acolo o căbănuţă trebuie să respecte cu stricteţe condiţiile impuse pentru realizarea căsuţei de vacanţă, adică nu se acceptă construcţii cu etaj, ci doar construcţie cu parter plus mansardă. Chiar zilele trecute, am avut o altă licitaţie pe două loturi acolo, iar măsurile pe care trebuie să le respecte cei care vor să-şi construiască în zonă au fost şi mai drastice, acum fiind în jur de 60 de noi locuri disponibile. Astfel, caietul de sarcini prevede clar că în timp de doi ani de zile, dacă solicitantul nu scoate certificatul de urbanism şi nu intră în posesia autorizaţiei de construire, reziliem contractul cu el. Deja am reziliat vreo 6 contracte. Nu ducem lipsă de investitori, de ofertanţi, care s-au înscris deja pentru cele două loturi. Şi preţul a urcat de la 22 lei/mp/an la 42 de lei. Deci s-a licitat o sumă frumoasă, ce reprezintă un venit sigur pentru primărie”.

Baltă cu peşti în satul de vacanţă

Autorităţile locale s-au străduit să introducă aproape toate utilităţile în zona satului de vacanţă. De asemenea, au construit inclusiv un lac populat cu peşti: „Iniţial, n-am mers pe ideea de a vinde terenurile. În momentul în care vor fi toate loturile disponibile luate, cu autorizaţiile de construire puse la punct, poate că atunci vom elabora o hotărâre de consiliu local şi să le vindem cetăţenilor care şi-au construit căsuţele de vacanţă. Noi am asfaltat circa 3,5 km de drum către satul de vacanţă. Am introdus şi apa de-a lungul satului de vacanţă. Mai avem de făcut aproximativ 400 de metri pentru a putea trece apa din Coaş, peste un deal, acum se lucrează. Este şi curentul electric introdus, cu el am început. Canalizare nu avem încă, dar toţi care şi-au construit imobile au fose septice. Am fost însă cuprinşi pe POIM – ADI Maramureş, cu canalizarea, şi vrem să vedem ce soluţii ne oferă proiectantul ca să rezolvăm această problemă şi aici. Am făcut şi un stăvilar acolo, ca măsură de precauţie împotriva inundaţiilor şi am populat balta cu crapi. Prima dată am instituit o taxă de pescuit, dar trebuia să fie acolo trei oameni care să se ocupe de eliberarea bonurilor, pază, aşa că după ce ne-am recuperat banii cu popularea bălţii, am introdus caraşi, iar acum pescuitul este liber. Mulţi au venit şi şi-au construit căsuţe în zonă numai pentru lacul amenajat cu pontoane. Dar la el nu vin pescari doar din satul de vacanţă, ci şi din oraşe, din Baia Mare, Şomcuta. Am amenajat acolo şi nişte locuri pentru a face grătare”, a conchis Sabin Raţ. Cei care şi-au construit căsuţe de vacanţă sunt încântaţi de zonă: „Locul e unul de basm: aer curat, linişte, natură fără poluare… Am luat şi noi în concesiune un teren de la primărie şi ne-am construit căsuţa de vacanţă. Venim aici ori de câte ori avem puţin timp liber, dar mai ales la sfârşit de săptămână, pe timpul verii”, ne-a spus domnul Nelu, unul dintre cei care are o casă de vacanţă în zonă. Satul Întrerîuri este situat pe dealurile ce înconjoară lunca râului Lăpuş şi Cavnic. Cele două ape curgătoare se unesc pe teritoriul satului în locul numit „Împreunături”, iar peisajul zonei este unul mirific.