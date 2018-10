Academicianul Ion Pop, cetăţean de onoare al Maramureşului

Academicianul Ion Pop a primit ieri, 5 octombrie, titlul de Cetăţean de Onoare al judeţului Maramureş. Ceremonia a avut loc într-un cadru festiv la Consiliul Judeţean Maramureş. Evenimentul s-a derulat în cadrul ediţiei a XIII-a a Zilelor revistei ”Nord Literar” şi în cadrul celei de-a XVII-a ediţii a Colocviilor de literatură care au reunit scriitori din Maramureş dar şi din judeţele limitrofe, prezenţi la aniversarea celor 15 ani de la apariţia revistei Nord Literar (director executiv – Săluc Horvat). Printre oficialităţile prezente la acest moment important s-au aflat prefectul de Maramureş, Vasile Moldovan, subprefectul Alexandru Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, vicepreşedintele Ioan Doru Dăncuş, numeroşi oameni de cultură.

“Aşa cum se întâmplă de 15 ani de când a apărut primul număr al revistei Nord Literar, an de an ne întâlnim într-un astfel de context pentru a schimba idei, pentru a comunica între noi. Şi de această dată avem bucuria de a ne reîntâlni în acest context la care avem invitaţi de onoare. Consiliul Judeţean acordă un sprijin şi o atenţie deosebită vieţii culturale din Maramureş, atât prin prezenţa fizică, cât şi prin susţinerea financiară”, a declarat directorul executiv al revistei “Nord literar”, Săluc Horvat.

Despre academicianul Ion Pop au vorbit mai multe personalităţi din lumea literară, universitară, dar şi din administraţie. Directorul Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” din Baia Mare, Teodor Ardelean a concluzionat că Ion Pop merită “din toate punctele de vedere acest titlu”. La rândul său, prof. univ. dr. Gheorghe Glodeanu a punctat faptul că “Ion Pop rămâne prin excelenţă profesorul de poezie. Domnul academician are o activitate foarte diversă, cea de la catedră, de critic, de traducător, a tradus câteva lucrări de referinţă din literatura franceză. De-a lungul anilor a deţinut diferite funcţii. A fost un nume de referinţă şi a promovat revista Echinox”.

Pe de altă parte, prof. univ. dr. Mircea Popa a afirmat că “meritele deosebite ale lui Ion Pop pe teren literar, universitar sunt lucruri recunoscute, lucruri care ies la iveală, deoarece e un om dedicat muncii, nu a alergat niciodată după funcţii, după distincţii. A fost un om de cabinet, un om al scrisului, la biroul său de lucru el produce zeci de texte, zeci de articole gustate în lumea literară. A reuşit să identifice teritorii noi de activitate cum este avangardismul românesc pe care l-a cercetat ca nimeni altul. Este unul din cei care au contribuit în mod esenţial la cunoaşterea literaturii române în spaţiul francofon”.

Despre Ion Pop au adresat câteva cuvinte şi consilierul judeţean Gheorghe Mihai Bârlea, prefectul Vasile Moldovan şi subprefectul Alexandru Cosma, precum şi fostul primar al comunei Mireşu Mare, Florica Roman şi actualul primar din Mireş, Ioan Mătieş care i-a şi oferit academicianului un dar atipic: o porţie serioasă de “pancove” (gogoşi).

După şirul îndelung de discursuri i-a venit rândul şi noului cetăţean de onoare al Maramureşului să vorbească. Academicianul Ion Pop, profesor universitar, poet, critic şi istoric literar, fiu al Maramureşului, a arătat că i-a fost greu să asculte atâtea elogii care i-au fost adresate, dar că se simte onorat să fie parte integrantă într-un astfel de moment încărcat de emoţie. Nu i-a fost uşor să răzbată în această lume de o înaltă ţinută intelectuală, dar ştie că ceea ce este astăzi li se datorează părinţilor săi, care au luptat din răsputeri să îi asigure un altfel de viitor.

„Pentru mine este o foarte mare cinste de a fi astăzi desemnat cetăţean de onoare al acestui judeţ. E un spaţiu geografic de care nu putem decât să ne simţim aproape. M-am născut într-o familie de ţărani. Au fost ani foarte grei. Cu munca lor modestă, părinţii mei au salvat un om. Mama avea încredere în presupusele mele talente care nu erau foarte certe. Şi trebuie să le spun un cuvânt de recunoştinţă acestor oameni foarte simpli, dar şi devotaţi culturii. Mulţumesc tuturor celor care au vorbit atât de generos la adresa mea, mulţumesc celor care au ascultat toate aceste elogii. Acest moment rămâne foarte important, iar toate cuvintele spuse aici vor rămâne înscrise pe viaţă în sufletul meu”, a amintit academicianul Ion Pop.

Ion Pop s-a născut în 2 iulie 1941, în comuna Mireşu Mare. Este absolvent al Facultăţii de Filologie din cadrul Universităţii “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Între anii 1973-1976, a predat la Universitatea “Paris III – Sorbona Nouvelle”, iar în perioada 1990-1993, a fost director al Centrului Cultural din Paris. Între anii 1996 şi 2000, a fost decanul facultăţii de Filologie din Cluj. De numele lui Ion Pop se leagă revista de cultură a studenţilor “Echinox”. A debutat ca poet în 1969 cu volumul „Propuneri pentru o fântână”, iar ca istoric şi critic literar cu volumul „Avangardismul poetic românesc”, una dintre primele cercetări postbelice cu privire la literatura avangardistă, studiu care a creionat dimensiunile şi influenţa acestui curent în evoluţia literaturii române. Contribuţiile importante rezultă şi din participarea la realizarea unor lucrări de sinteză: „Scriitori români. Mic dicţionar”, „Dicţionarul scriitorilor români (vol. I-IV)”, „Dicţionarul analitic de opere literare româneşti (vol. I-II)”.