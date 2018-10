Azi, 11 octombrie 2018, orele 18-20, la hotelul Mara (sala Onyx) din Baia Mare, are loc evenimentul „Time To Talk Business”, organizat de Maramureș Business Club. Numărul de locuri este limitat. Membrii Maramureș Business Club au acces gratuit. Va fi prezent unul dintre cei mai cunoscuți antreprenori români, Dragoș Anastasiu. Antreprenorii și specialiștii din Baia Mare vor avea ocazia să interacționeze cu invitatul special, să-i descopere parcursul antreprenorial, să primească recomandări de business și să afle viziunea sa despre viitor și despre România. Dragoș Anastasiu este președintele Grupului Eurolines România, care reunește cea mai mare rețea de agenții de turism din țară, și unul dintre cei mai importanți transportatori rutieri de persoane. A hotărât să devină antreprenor în urmă cu 23 ani, abandonând o carieră de doctor în Germania, în favoarea unei oportunități de business apărute în România. De atunci, se implică în crearea și dezvoltarea mai multor firme – tour operare și servicii de rent a car, taxi și servicii de leasing, imobiliare și dezvoltare IT. Este președintele Camerei de Comerț și Industrie Româno-Germane, membru al Romanian Business Leaders, membru al Coaliției Pentru Dezvoltarea României. (o.m.)