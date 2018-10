Cafeneaua oamenilor de afaceri • Case de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic

Camera de Comerț și Industrie Maramureș și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Maramureș vă invită să participați la Cafeneaua Oamenilor de Afaceri, în cadrul căreia vor fi dezbătute toate aspectele legate de Ordonanța de Urgență nr. 28/1999, privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, cu modificările și completările ulterioare.

Partea legislativă a acestei ordonanțe va fi prezentată de către reprezentanții AJFP Maramureș, iar aspectele specifice legate de implementarea efectivă a sistemului vor fi prezentate de către firma Vlarox Fiscal-SRL, distribuitor avizat de către Ministerul Finanțelor pentru comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale.

Pe durata evenimentului Vlarox Fiscal-SRL va acorda consultanță pentru toate sistemele fiscale – case de marcat, POS all in one, cântare cu etichetă, imprimante termice, cititoare coduri de bare, imprimante fiscale etc., iar pentru achiziționarea unei case de marcat, în perioada evenimentului, se oferă un voucher de 45 lei.

Întâlnirea are loc marți, 30 octombrie, ora 10:45, la Centrul de Instruire și Marketing al CCI Maramureș, Baia Mare, Aleea Expoziției nr. 5. Participarea este gratuită. Informații suplimentare se pot obține la tel. 0262221510 sau e-mail cci_mm@ccimm.ro, persoană de contact: Alina Dulf – 0733674898.