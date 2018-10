Coada economică

Topul firmelor maramureşene stabileşte clasamente, cele mai bune performanţe economice fiind recompensate cu locurile I, II şi III. Din cele 10.355 de societăţi comerciale active, au fost fruntaşe 114, iar diplomele şi plachetele oferite de Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş arată că premianţii au profit, sînt buni contribuabili şi îşi respectă statutul de angajator într-o economie socială de piaţă. Dar pe ansamblu situaţia e rea, economia judeţului scade de doi ani!

Ne plîngem zi de zi că statul nu-şi respectă promisiunile, nu e predictibil, legislaţia nu-i stabilă, în vreme ce mulţi contribuabili lucrează la negru şi fac evaziune fiscală din greu. Se înregistrează un proces penal de piratare a fondurilor publice şi firmele „uită” să-şi achite datoriile la bugetele central şi local şi la cele speciale.

Statul caută să închidă aceste portiţe de evaziune fiscală, însă reuşitele sînt parţiale, a apărut o cultură a eludării impozitelor, stimulată de intensificarea protestelor împotriva politicienilor şi de climatul de discordie ce domneşte în ţară. Puţini sînt cei care ţin seama de lege. În aceste condiţii, topul CCI Maramureş face un serviciu public de a-i susţine moral pe cei corecţi, iar ceilalţi sînt lăsaţi pe seama fiscului lent şi a justiţiei oarbe…

Judeţul Maramureş are grave probleme economice, este slab dezvoltat, se află pe locul 23 (sub media pe ţară) în clasamentul după produsul intern brut. În regiunea de nord-vest, ne depăşesc toate judeţele, cu excepţia Sălajului. Clujul produce de două ori şi jumătate mai mult decît noi, fiind liderul zonei.

Rezultatele judeţului sînt realizate mai ales de companiile mari şi în special de cele din industriile prelucrătoare (în principal, a lemnului), care produc şi vînd mobilă şi alte produse industriale în valoare de 4 miliarde lei, create de 50.000 de salariaţi. Produsul intern al Maramureşului este de 12 miliarde lei pe anul 2017, realizat de 100.000 de salariaţi, majoritatea cu salariul minim. Forţa de muncă este mobilă, avem circa 5.000 de şomeri.

Firmele din Maramureş au exportat în anul 2017 produse de 1,3 miliarde euro şi au importat mărfuri estimate la 1 miliard euro. Judeţul are excedent de 300.000 euro datorită exportului de mobilă şi echipamente electrice – o firmă a exportat mobilă de 300 milioane euro! După închiderea minelor, onoarea industrială a Maramureşului este salvată de lemn. Sectoarele economice actuale au însă un grad scăzut de complexitate, iar aportul la valoarea brută adăugată este mic.

În consecinţă, salariile brute din Maramureş sînt cu 813 lei mai mici decît media pe ţară (cu 587 lei net), ceea ce arată că folosim mai mult munca semicalificată, pentru operaţii manuale simple. Producţia în lohn este larg utilizată, exportăm forţă de muncă ieftină. Mărirea prin lege a salariului minim pe economie deranjează patronatele, dar este pe placul salariaţilor şi sindicatelor.

Statul susţine producţia industrială şi agricolă, ajutoarele pentru firmele nou înfiinţate (avem 430 de SRL-D) sînt mari, de circa 100.000 lei în medie. Statul român îşi asumă riscuri, nu ţine seama că firmele start-up sînt artificiale şi 50% vor da faliment după ce ies din supraveghere.

Maramureşul are resurse naturale şi umane importante: o sută de mii de maramureşeni nu lucrează oficial, fie muncesc la negru sau în gospodărie. Statistic, economia judeţului scade de doi ani, semn că patronatele au probleme cu plata salariilor şi fac evaziune fiscală (în construcţii, turism, agricultură, comerţ). Ne aşteaptă deci ani la fel de grei, avînd în vedere că Maramureşul se bazează pe o economie necompetitivă, fondată mai ales pe forţa de muncă ieftină, ceea ce este pe cale să se schimbe.