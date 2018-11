Șomcuta Mare se reface în natură

Asociația „Chioar Redivivus” din Șomcuta Mare s-a gândit să refacă simbolurile de pe stema orașului, transpunându-le în natură. Astfel, membrii asociației au plantat un stejar în centrul localității, vor reface fântâna care a dat numele orașului și se vor implica în refacerea Cetății medievale a Chioarului, un adevărat simbol al zonei.

De asemenea, cei din asociație au realizat o placă comemorativă în anul Centenar, în spatele căreia au încastrat o capsulă a timpului. Aceasta conține un mesaj pentru urmașii noștri, activitatea asociației, precum și o ediție a ziarului local. Profesoara pensionară Liana Pogăciaș ne-a explicat: „Asociația noastră, Chioar Redivivus, înființată cu doi ani în urmă, a dorit să reînnoiască simbolurile de pe stema Șomcutei. Primul lucru ce ne-a fost accesibil este plantarea unui nou stejar, ca un echilibru la cel vechi, precum și ca o idee de continuitate, de transmitere a dorinței de a rămâne pe pământurile acestea.

Astfel, l-am adus aici, sus pe deal, pentru că ni se pare că e o evoluție. Acesta este primul lucru pe care-l putem face noi, cu puterile noastre. Al doilea lucru este să refacem fântâna Cornului din Șomcuta Mare, care a dat numele localității. Acolo vom avea însă nevoie de ajutor din partea primăriei, pentru că structura ei trebuie făcută din stejar. Al treilea element și care este cel mai important, e refacerea Cetății Chioarului ca punct turistic, ca un element tutelar al zonei Chioar. Deci noi am dori, prin activitatea noastră, să sporim mândria oamenilor că aparțin acestui loc plin de istorie. În consecință, facem tot efortul în acest sens. De asemenea, am spus că este momentul cel mai potrivit pentru ca acțiunea noastră să aibă loc în anul Centenarului. Tocmai de aceea, punem și o capsulă a timpului care conține un mesaj pentru urmașii noștri de peste 100 de ani, activitatea asociației, dar și un ziar local (n.r. Cotidianul independent Graiul Maramureșului)”.

Membrii administrației locale Șomcuta Mare au fost prezenți la eveniment: „Nu pot decât să mă bucur că am ajuns astăzi aici, datorită implicării tuturor celor din Asociația Chioar Redivivus, să plantăm acest stejar și totodată să punem capsula timpului în pământ, ca după 100 de ani urmașii noștri să vadă ce am făcut noi ca maramureșeni. Odată cu anul Centenar, ceea ce se întâmplă în Șomcuta Mare, astăzi, este deosebit. Însă activitățile de acest gen continuă, astfel că în 30 noiembrie dorim să sărbătorim 100 de ani de la momentul în care s-a anunțat Marea Unire, exact în locul în care a fost anunțată, în curtea Ocolului Silvic Șomcuta. Am pregătit acolo și o placă comemorativă, iar cu această ocazie invit pe toată lumea care dorește să participe la acea manifestare”, a spus primarul orașului Șomcuta Mare, Gherorghe Buda.

La manifestare au mai participat elevi și cadre didactice ai școlii din localitate, precum și prichindeii de la grădinița în curtea căreia s-a plantat stejarul.