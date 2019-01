Reflexii subterane pe simeze

“Lumina din adâncuri” a fost reflectată în pictură de Elisabeta Veress în cea mai recentă expoziţie a sa. Vernisajul a avut loc în Salonul Artelor al Bibliotecii Judeţene “Petre Dulfu” din Baia Mare, în a treia zi după intrarea în Noul An. Artista a avut până acum în jur de 30 de expoziţii personale. Despre Elisabeta Veress, sculptorul Ioan Marchiş a remarcat că e o artistă autentică prin tematica abordată. Deşi Maramureşul a trăit din minerit, pictorii nu s-au încumetat să aducă în lumina artei această îndeletnicire.

“Este primul eveniment cultural din 2019 la Biblioteca judeţeană Petre Dulfu. Sezonul expoziţiilor de artă plastică la Salonul Artelor e deschis de artista Elisabeta Veress. Ceea ce vedem azi pe simeze este o expoziţie complexă care cuprinde trei expoziţii, etape diferite ale creaţiei artistei. Ea locuieşte într-o zonă cunoscută a mineritului maramureşean”, a punctat artistul fotograf, Felician Săteanu.

Despre Elisabeta Veress, artistul Ioan Marchiş a mărturisit că a avut de la început revelaţia unei persoane “formidabile”. Spune că “l-a izbit” talentul său şi tendinţa artistei de a fi monocromă în lucrările sale.

“M-a izbit un talent deosebit. Eu am intrat în viaţa lor pentru că mi-a dat seama că această femeie are ceva ce nu am mai găsit la nimeni. În Baia Mare nimeni nu s-a mai ocupat de minerit şi de arta subterană. Să analizăm puţin Şcoala Băimăreană de Pictură. Cine s-a afirmat? S-a afirmat Mihai Olos care a vorbit în pictura lui despre nodul maramureşean şi despre aceste structuri ancestrale. S-au afirmat pictorii maghiari care pictau Centrul Vechi şi bisericile. Ea este singura care vobeşte despre minerit. Niciun artist maramureşean nu şi-a dedicat opera subteranului. Subteran înseamnă că ochiul nu mai vede în afară. Ea nu este un artist care explorează lumina, verdele, lumina solară, ci un alt soare. Diamantul e întâi cărbune. Dar să vedem ce se întâmplă cu emoţia cărbunelui până devine diamant? Asta e valoarea Cavnicului”, a declarat Ioan Marchiş.

Sculptorul este convins că Elisabeta Veress are ceva mai mult decât talent, are har. “Faptul că Elisabeta Veress a rămas la această monocromie de tip subteran o identifică ca fiind un artist nou, de valoare. Avem un artist de o mare valoare pe care l-am ignorat. Nu mă interesează şcoala unui om, ci vâna unui om, dacă spune ceva nou. Adevăraţii artişti se identifică într-un stil. Are har, ea nu face nimic fără o formidabilă încărcătură emoţională. I-am văzut subtilitatea, sensibilitatea, ataşamentul de această geometrie sacră”, a concluzionat artistul Ioan Marchiş.

În schimb, Elisabeta Veress a accentuat ca prin expoziţia sa a vrut să aducă un omagiu mineritului. “Oraşul Cavnic a rămas ca şi cum ar fi al nimănui după închiderea mineritului. Oamenii au rămas vitregiţi de soartă. Au ră­mas mulţi oameni în vârstă, tinerii au plecat. Mă doare acest lucru. Eu am încercat să aduc lumina din adâncuri pentru că ea există”, a afirmat Elisabeta Veress.

La vernisaj a fost prezent şi fostul ministru al Minelor, Nicolae Dicu care a vorbit despreperioada mineritului, despre ce a însemnat această activitate pentru viaţa comunităţii maramureşene. “În 2006 când s-a închis mineritul, am fost foarte dezamăgit. Se mai putea continua, dar nu a dorit Europa. Mă doare mult acest lucru. Muzeul Judeţean de Mineralogie e unul excepţional, e singurul simbol al mineritului din Maramureş. În rest, factorii politici au uitat de minerit, deşi mineritul a dezvoltat această zonă”, a spus Nicolae Dicu. Expoziţia „Reflexii subterane” poate fi vizitată la Salonul Artelor până în 11 ianuarie.