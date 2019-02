Testele pentru hepatita B şi C se pot face gratuit la recomandarea medicului de familie, a precizat prof. dr. Adrian Streinu Cercel, managerul Institutului de Boli Infecţioase “Matei Balş”.

„Trebuie să facem un efort un an doi, trei astfel încât să dăm tuturor posibilitatea să se testeze şi după aceea evident să le dăm dreptul şi accesul la terapie pacienţilor. Începând cu aprilie anul trecut, medicul de familie are posibilitatea să facă acest lucru gratuit pentru persoanele de pe listă”, a afirmat Streinu Cercel în urma întâlnirii de lucru a reprezentanţilor Societăţii Europene Clinice de SIDA (European AIDS Clinical Society), care a avut ca temă “Standardul EACS de îngrijire a infecţiei cu HIV şi a coinfecţiilor în Europa”.

Mesajul transmis de medic celor care au avut contacte sexuale neprotejate a fost să se testeze.

„Dacă nu vă puteţi testa prin medicul de familie, scoateţi 17 sau 20 de lei şi testaţi-vă! Testarea este anonimă, dar în momentul în care află (că are boala – n.r.), are posibilitatea să intre pe scheme terapeutice, să stabilizeze infecţia şi să ducă o viaţă normală şi să nu transmită la alţii. Dacă pentru HIV există o specificaţie clară în legislaţie: dacă transmit în mod conştient virusul unei alte persoane fără să informeze persoana respectivă, sunt pasibili cu închisoarea până la zece ani, pentru virusul hepatitic C şi virusul hepatitic B, această problemă nu există. Dar e o problemă pentru ei: nu se testează, dezvoltă hepatită cronică, ciroză hepatică, hepato carcinom”, a explicat dr. Streinu Cercel, citat de Agerpres.

Întâlnirea de lucru a Societăţii Europene Clinice de SIDA (European AIDS Clinical Society) cu tema ‘Standardul EACS de îngrijire a infecţiei cu HIV şi a coinfecţiilor în Europa” a avut loc miercuri, 30 ianuarie 2019, la Bucureşti.

Evenimentul se desfăşoară sub patronajul Ministerului Sănătăţii, în contextul deţinerii de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. (o.m.)