La Călineşti – noul sediu al primăriei zace în paragină

– mai e nevoie de 2,2 milioane lei

În urmă cu vreo zece ani, administraţia locală din comuna Călineşti a început construcţia unui nou sediu pentru primărie. Însă de atunci vremurile s-au tot schimbat, la fel şi priorităţile, aşa că investiţia a rămas fără finanţare pe la jumătatea drumului. În consecinţă, acum se caută surse de finanţare pentru finalizarea construcţiei – care însă se degradează pe zi ce trece.

Administraţia locală a depus recent o documentaţie la Compania Naţională de Investiţii (CNI), prin care solicită finanţarea lucrărilor rămase de executat. Dar apare o problemă – construcţia este începută şi nu nouă, deci va fi nevoie de o reevaluare a întregii situaţii. Mihai Nemeş, primarul din Călineşti, ne-a explicat: „Am trimis documentaţia la CNI pentru continuarea lucrărilor de construcţie la sediul de primărie. Sper să primim finanţare. Există fonduri pentru finanţări de construcţii noi, dar având în vedere că noi am demarat construcţia de ceva timp, vor veni să facă o expertiză tehnică, pentru a vedea ce s-a făcut şi ce mai este nevoie. Lucrările la noul sediu au început prin anul 2008, când am primit, printr-o hotărâre de Guvern, nişte bani. Am mai pus şi noi din buget local circa 300.000 de lei, iar acum lucrarea stagnează, a ajuns la stadiul de acoperiş şi clădirea se degradează pe an ce trece, stând aşa neterminată. Am mers personal la Bucureşti să caut surse de finanţare, am încercat şi pe PNDL, dar degeaba. După estimările din proiectul iniţial, cred că am mai avea nevoie de 2,2 milioane lei ca să finalizăm investiţia, însă preţurile s-au schimbat, aşa că suma s-ar putea dubla. Asta cu atât mai mult cu cât s-au mărit şi salariile minime la constructori. În aceste condiţii, nici nu ştiu cum o să procedăm cu cei de la alte proiecte pe care le avem în derulare. Probabil că fiecare constructor va face un deviz cu sumele suplimentare, pe care îl vom trimite la minister”.