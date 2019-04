50 de ani de învăţământ tehnic superior în Baia Mare

Învăţământul tehnic superior din Baia Mare – activitate esenţială pentru dezvoltarea municipiului Baia Mare şi a judeţului Maramureş – împlineşte 50 de ani de la înfiinţare. În anul 1969, Consiliul de Miniştri hotăra înfiinţarea Institutului de subingineri din Baia Mare, subordonat Institutului Politehnic din Cluj. Astăzi, Facultatea de Inginerie din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca este continuatoarea tradiţiei de învăţământ tehnic superior.

„Facultatea noastră este într-o continuă dezvoltare, pregătind, prin cele trei departamente ale sale, specialişti în: Inginerie Industrială, Inginerie Mecanică, Inginerie Electrică, Inginerie Energetică, Inginerie şi Management, Inginerie Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, Mecatronică şi Robotică, Inginerie Minieră, Ingineria Procesării Materialelor, Ingineria Valorificării Deşeurilor, de la nivel licenţă până la nivel de doctorat. La aniversarea celor cinci decenii de existenţă, învăţământul tehnic din Baia Mare, desfăşurat în cadrul Facultăţii de Inginerie, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnică din ClujNapoca, se înscrie pe linia realizării unei reforme reale a sistemului de învăţământ şi a managementului ins­tituţional astfel încât să poată face faţă cu succes competiţiei la nivel european şi internaţional între instituţiile de învăţământ superior”, a declarat prof. univ. dr. ing. Nicolae Ungureanu, decanul Facultăţii de Inginerie. Misiunea Facultăţii de Inginerie este aceea de a oferi educaţie academică în domeniile inginereşti pentru dezvoltarea unor competenţe intelectuale, sociale şi profesionale ale individului, cercetare ştiinţifică şi servicii profesionale academice cu orientare spre performanţă şi îmbunătăţirea continuă a calităţii astfel încât să contribuie la creşterea economică şi tehnologică în nordul Regiunii de Dezvoltare Nord‐Vest şi a unor comunităţi mai largi. Astfel, începând cu data de 8 aprilie şi până în 12 aprilie, Facultatea de Inginerie va sărbători cei ”50 de ani de învăţământ superior tehnic la Baia Mare”, ceea ce reprezintă un moment de bilanţ al modului în care facultatea a contribuit la pregătirea resursei umane la nivelul judeţului şi nu numai, în domeniile tehnice specifice: ştiinţe inginereşti. Vor fi desfăşurate următoarele activităţi: vernisaj de pictură cu temă tehnică – lucrări ale studenţilor specializării Arte plastice Baia Mare, luni, 8 aprilie, ora 15, holul Aula Magna (str. Victor Babeş 62): şedinţa festivă – “50 de ani de învăţământ tehnic superior în Baia Mare”, marţi, 9 aprilie, ora 12, Aula Magna (str. Victor Babeş 62); “Zilele Carierei” – eveniment destinat studenţilor, absolvenţilor, societăţilor comerciale şi instituţiilor de profil care sunt interesate să ofere oportunităţi de carieră, 8-12 aprilie, sediul Facultăţii de Inginerie (str. Victor Babeş 62); masă rotundă cu tema “Îmbunătăţirea programelor de studii universitare în vederea acoperirii necesităţilor mediului economic”, miercuri, 10 aprilie, ora 13, Sala Senatului (str. Victor Babeş 62); conferinţa internaţională “The XII International Conference of the Carpathian Euro-Region Specialists in Industrial Systems – CEurSIS 2019”, 11-12 aprilie, sediul Facultăţii de Inginerie (str. Victor Babeş 62); Zilele Porţilor Deschise la Facultatea de Inginerie, 12 aprilie, sediul Facultăţii de Inginerie (str. Victor Babeş 62). Evenimentele sunt realizate cu sprijinul Consiliului Judeţean Maramureş şi Camerei de Comerţ şi Industrie Maramureş.