Ministrul Apelor şi Pădurilor în Baia Mare: „Maramureşul a primit cea mai mare sumă pentru investiţii”

Judeţul nostru este fruntaş la cuantumul sumelor primite pentru investiţii în 2019 de la Ministerul Apelor şi Pădurilor. Aceasta este ideea cu care şi-a început discursul ministrul Ioan Deneş, prezent la acest sfârşit de săptămână în Maramureş. Astfel, totalul lucrărilor finanţate în judeţ se ridică la peste 70 milioane lei.

Banii se folosesc în amenajarea de albii ale râurilor, consolidări de maluri, construirea unor ziduri de sprijin, precum şi la refacerea unor drumuri forestiere. Ministrul Apelor şi Pădurilor, Ioan Deneş, a precizat: „Cea mai mare sumă pe judeţe, pe care noi am alocat-o la un judeţ în anul acesta, este pe judeţul Maramureş. Nu pentru că am prieteni mulţi aici, ci pentru că acest judeţ a fost vitregit ani de zile de aceste investiţii atât de necesare. Ca să vă faceţi o imagine, suma pe care am alocat-o pentru finanţarea lucrărilor hidrotehnice în judeţul Maramureş este mai mare decât sumele adunate din ultimii trei ani, alocate tot judeţului dumneavoastră. Concret, vorbim de o valoare totală a lucrărilor pe ape şi păduri, distribuită prin Ministerul Apelor şi Pădurilor, de 800 milioane de lei, din care, în anul 2019, avem pe lucrări din domeniul gospodăririi apelor suma de 54,5 milioane lei, pe păduri 18,4 milioane lei, iar pe nutrienţi 1,73 milioane lei. Total alocat pentru Maramureş pe cele trei tipuri de investiţii menţionate – 74, 64 milioane lei. Ca o privire de ansamblu şi un termen de comparaţie, suma pe care a primit-o Ministerul Apelor şi Pădurilor pentru investiţii de la bugetul de stat în 2018, la nivel naţional, era de 80 milioane lei! Deci, practic, doar în Maramureş avem investiţii finanţate prin bugetul ministerului pe care-l reprezint, în acest an, de 74,64 milioane lei. Ce facem cu aceşti bani? Capacităţi totale ce se vor recepţiona în 2019: amenajare albie – 42,3 km; consolidări de mal – 17,42 km; zid de sprijin – 18,19 km; praguri de fund şi căderi – 50; refacere drumuri forestiere – 36 de km”. La întâlnirea cu ministrul Apelor au participat şi primarii localităţilor maramureşene, care au avut ocazia să-şi pună pe tapet toate problemele cu care se confruntă în acest domeniu. Ministrul i-a ascultat şi le-a promis că va lua măsurile ce se impun pentru rezolvarea lor.