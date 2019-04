Pregătirea Substaţiei de Ambulanţă din Ariniş

Vineri, 12 aprilie 2019, s-a făcut o nouă inspecţie la amplasamentul viitoarei Substaţii de ambulanţă care va funcţiona în localitatea Ariniş din Ţara Codrului.

Alături de Gheorghe Mureşan, primarul comunei Ariniş, s-au aflat şi primarii din comunele Bicaz (Dorin Mitre), Oarţa de Jos (Bogdan Pop), Băiţa de sub Codru (Aurel Dumuţa) şi Asuaju de Sus (Vasile Boitor). Din partea Serviciului Judeţean de Ambulanţă Maramureş, a fost prezent directorul instituţiei, Ligia Micle. La întâlnire a participat şi subprefectul Alexandru Cosma.

Decizia de a se construi o substaţie de ambulanţă la Ariniş a fost luată în urma discuţiilor din cadrul Comisiei Interministeriale compuse din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi ai Ministerului de Interne. Realizarea acestei substaţii în Ariniş ar veni în sprijinul a aproximativ 40.000 de locuitori.

”Zona Codrului este cel mai prost acoperită din punct de vedere medical şi rămâne total descoperită după ce medicii de familie se întorc acasă, majoritatea fiind navetişti. Mă bucur că se realizează această substaţie în Ariniş, deşi mi-aş fi dorit să putem să o realizăm în Bicaz”, a arătat Dorin Mitre, primarul din comuna Bicaz, care este şi medic. Bogdan Pop, primarul din Oarţa de Jos, a precizat că în comuna pe care o conduce nu mai există niciun medic de familie, iar în prezent, până ajunge ambulanţa din Baia Mare, trece timp mult.

Ligia Micle, directorul Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Maramureş, susţine că această substaţie este prima care se va înfiinţa, în ultimii cinci ani, la nivel naţional. ”Spre bucuria noastră, anul trecut, în luna decembrie, s-a aprobat substaţia de ambulanţă de la Ariniş. La începutul anului 2018, în colaborare cu Prefectura Maramureş, am făcut o solicitare scrisă la Ministerul Sănătăţii şi la Ministerul de Interne – Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, care a fost aprobată la finalul anului 2018, în cadrul unei şedinţe interministeriale. Lunar, se realizează o astfel de şedinţă la care participă reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, UPU, SMURD şi ai Ambulanţei şi se discută problemele stringente la nivel naţional. Am explicat care este situaţia în Maramureş, respectiv în zona Codru, care ar fi numărul de persoane deservite, riscurile existente şi, ţinând cont de toate acestea, solicitarea noastră de a realiza în Ariniş o substaţie de Ambulanţă s-a aprobat la nivelul ministerelor. Alegerea locaţiei s-a decis în urma analizei realizate de comisia interministerială, iar unul dintre principalele criterii a fost amplasarea geografică a Arinişului, care este în centrul zonei Codru. Un alt aspect de care s-a ţinut cont a fost numărul de solicitări şi timpii necesari pentru a ajunge ambulanţa din Baia Mare în cele mai îndepărtate zone din Ţara Codrului. În ceea ce priveşte personalul care va opera aici, va fi un echipaj nou, iar Ministerul Sănătăţii va trebui să deblocheze posturile pentru viitorii medici”, a conchis Ligia Micle.

Gheorghe Mureşan, primarul din Ariniş, a precizat că locaţia viitoarei Substaţii de Ambulanţă se află la intrarea în localitate, iar clădirea a fost renovată în ultimele luni, cu fonduri de la bugetul local. ”Am investit aproximativ două milioane de lei, iar dacă se decide că Substaţia rămâne la Ariniş, mai avem de făcut câteva lucrări. Am prevăzut o nouă sumă de bani în buget şi, în caz că va fi necesar, vom apela şi la un ajutor de la nivelul judeţean, pentru a oferi cele mai optime condiţii celor care vor activa în această locaţie. Ne-am bucura să rămână această substaţie de ambulanţă la Ariniş, pentru că ar veni în ajutorul multor bolnavi care au nevoie de servicii medicale de urgenţă”, a declarat Gheorghe Mureşan.

Până la o decizie finală, urmează noi vizite în teren şi alte investiţii ce trebuie realizate, însă primarii din zona Codru sunt optimişti şi au promis să sprijine şi ei efortul ca substaţia să fie funcţională în cel mai scurt timp. (a.b.m.)