Oieritul, tot mai dificil

Crescătorii de oi se lovesc, pe an ce trece, de tot mai multe probleme legate de această activitate. Dacă unii se încăpăţânează să meargă mai departe, alţii au depus armele şi au încercat alte alternative. Nici preţul mieilor din acest an nu îi ajută prea mult: circa 10 lei/kg de carne în viu.

Şi ciobani care să-i ajute găsesc tot mai greu. Cât despre lână, povestea nu s-a schimbat. Decât să o dea pe un leu kilogramul, mai bine o ard: „Am 300 de oi şi sunt din Recea. Ne descurcăm cu ele însă destul de greu. Subvenţia ne mai ajută, am primit-o, dar e slăbuţă – 5 euro pe cap de oaie. Dacă o comparăm cu cheltuielile pe care le avem pe parcursul unui an, este foarte puţin. De mioare am eu grijă, dar mai am şi ciobani. Pe aceştia îi plătim cu 1.000 – 1.500 de lei, plus mâncare, ţigări etc. De stat stau până se plictisesc, iar apoi pleacă şi te lasă singur! Deci e foarte greu să găseşti ciobani buni, care să fie şi statornici. Cu lâna iar nu avem ce face, aşa că o aprindem! Ce să fac, să o dau pe un leu kilogramul şi plătesc patru – cinci lei tunsul?! Ba mai faci hârtii, cheltuiesc bani cu transportul, apoi îţi trage statul bani, deci, la ce să o dau?! Ca să ies numai în pierdere? Nu merită să o dau, aşa că mai bine o ard! Anul acesta am pregătit 100 de miei pentru vânzare, la 10 lei kilogramul în viu. Şi acest preţ este foarte slab, comparativ cu anii trecuţi, dar nu avem ce face. Poate va mai scădea zilele astea. Clienţi am avut, dar puţini…”, ne-a explicat Vasile, crescător de oi din comuna Recea.

Unii crescători de oi s-au reprofilat!

Dacă unii încă se străduiesc să reziste în acest domeniu al oieritului, alţii s-au dat bătuţi: „Am ţinut oi. Este o tradiţie veche la noi. Şi părinţii mei s-au ocupat tot cu ele, iar eu de mic copil am fost crescut tot cu oile în preajmă. Însă în ultimii ani oamenii care au terenuri cu iarbă în zonă, păşuni proprietate privată, nu le întreţin, ba mai dau cu tot felul de soluţii, nu mai sunt nici ciobani care să te ajute cu animalele, chiar dacă îi plăteşti. Am avut peste 200 de oi până anul trecut şi le ţineam aici, pe dealul viilor. Dar în aceste condiţii pe care le-am explicat mai sus, le-am vândut pe toate! Şi după ciobanii care veneau trebuia să umblu, că stăteau două, trei zile, iar apoi plecau pe nu ştiu unde. Unii nu ştiau nici să lucreze cu animalele cum trebuie, că nu aveau experienţă, deci e foarte rău ceea ce se întâmplă în acest domeniu. După ce am vândut oile, mi-am luat nişte văcuţe. Sper ca aşa să am mai mult noroc şi să fie mai bine”, a explicat şi Vasile Bila din zona Baia Mare.