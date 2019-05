Ziua artistului plastic băimărean

Pictorul Bertalan Kovacs a fost distins cu premiul și titlul Artistul Anului, în cadrul manifestărilor organizate duminică la Colonia Pictorilor.

Municipiul Baia Mare şi Uniunea Artiștilor Plastici din România – filiala Baia Mare îi celebrează în fiecare an pe artiştii plastici. În cadrul manifestării, au fost depuse flori la mormintele artiștilor și colecţionarilor care au susținut curentul artistic ce a adus Băii Mari recunoaștere internațio­nală. Premiul și titlul de Artistul Anului i-au revenit, în acest an, artistului plastic Bertalan Kovacs, recunoscut pentru compoziţiile sale cu cai albi sub lumina lunii. Premiul a fost oferit de primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș (foto).

Cu acest prilej, în Galeria Hollosy de la Colonia Pictorilor (Baia Mare, str. Victoriei nr. 21), a fost deschisă expoziţia temporară „Capodopere muzeale (achiziţii şi restaurări din perioada 2007-2019)”, organizată de Muzeul Judeţean de Artă „Centrul artistic Baia Mare”. Au fost prezenţi circa 150 de artişti plastici, iubitori de artă şi colecţionari, care au asistat la eveniment. Directorul Muzeului de Artă din Baia Mare, dr. Tiberiu Alexa, a spus că expoziţia este un cadou pentru artiştii plastici băimăreni. Din 2007, Muzeul a cheltuit circa 600.000 euro pentru restaurări şi achiziţii (anual, circa 300.000 lei, din bugetul de 2,1 milioane lei).

La eveniment au participat: Laura Ghinea, preşedinta Uniunii Artiştilor Plastici din România filiala Baia Mare; Ioan Marchiş, directorul Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Maramureş, şi trei invitaţi din Cluj (un critic de artă, un restaurator şi un manager de galerie de artă). A fost o seară agreabilă, bazată pe ideea că dezvoltarea locală prin cultură este posibilă, dovadă fiind însăşi Colonia Pictorilor, renovată în totalitate, loc ideal pentru expoziţii şi pentru atelierele pictorilor şi sculptorilor.