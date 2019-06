Ovidiu Cojocaru – zimbru încă 3 ani

CSM Baia Mare a reuşit prelungirea raporturilor contractuale, pentru o perioadă de 3 ani, cu jucătorul Ovidiu Cojocaru.

Născut în 19 noiembrie 1996, în Paşcani, judeţul Iaşi, puternicul trăgător (1,76 m şi 100 kg) a început rugby-ul, în 2010, la CFR Paşcani. Un an mai târziu ajunge la CS Cleopatra Mamaia iar din iulie 2015 este jucătorul Ştiinţei Baia Mare.

Sub comanda cuplului Eugen Apjok – Vasile Lucaci, devine campion naţional (ediţia 2018-2019) şi obţine trei locuri doi (2015, 2016-2017 şi 2017-2018). Două medalii de argint în Cupa României (ediţiile 2016 şi 2017-2018), de două ori Cupa Regelui (2016 şi 2017), la care mai adaugă un loc trei în stagiunea 2018, completează performanţele lui Ovidiu Cojocaru. Are 11 convocări la echipa naţională, 2 ca titular şi 9 rezervă.