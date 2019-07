Zeci de studenţi de la „Nord” lucrează vara aceasta în America

Programul „Work and Travel” devine tot mai atractiv pentru studenţii Centrului Universitar Nord din Baia Mare care, pe an ce trece, se arată tot mai interesaţi de ideea de a munci, pe durata verii, peste ocean. Experienţa complexă pe care o câştigă la variatele locuri de muncă în domeniul ospitalităţii e întregită de posibilitatea de a descoperi din punct de vedere turistic Statele Unite ale Americii. Detalii oferă, în cele ce urmează, Dumitru Pop – responsabil cu acest program şi membru în structura de conducere a Ligii Studenţilor „Pintea Viteazul”.

• Locurile de muncă sunt localizate în aproape toate statele din SUA

Reporter: Câţi studenţi de la Centrul Universitar Nord din Baia Mare beneficiază vara aceasta de programul „Work and Travel” în SUA?

Dumitru POP: Anul acesta s-au înscris peste 40 de participanţi în program – un număr în creştere faţă de anii precedenţi -, dar din diferite motive unii au renunţat, ajungând în Statele Unite un număr de 26 de studenţi.

R.: Pe ce durată se derulează programul?

D.P.: Acest program îşi are originile în anii ‘70, iar de atunci zeci de mii de studenţi din toată lumea au participat în cadrul acestuia. Programul se derulează în perioada 15 iunie – 30 septembrie (această perioadă fiind aferentă părţii de „work” – muncă ), iar până în 30 octombrie studenţii au dreptul legal de a călători pe teritoriul Statelor Unite ale Americii (perioada de „travel” – călătorie).

R.: În ce domenii lucrează studenţii în SUA şi în ce regiuni ale ţării?

D.P.: Toate locurile de muncă oferite în cadrul acestui program sunt în domeniul ospitalităţii, mai exact: hoteluri, magazine de suveniruri, restaurante etc. Acestea sunt localizate în aproape toate statele din SUA, lucru care duce la o mare diversitate a locaţiilor. Datorită acestei diversităţi, toţi studenţii pot să aleagă să lucreze în zona favorită.

R.: Unde sunt cazaţi de regulă?

D.P.: Majoritatea locurilor de muncă oferite vin la pachet cu cazarea aferentă, localizată cât mai aproape posibil. În caz contrar, având în vedere că toate locaţiile sunt verificate de către sponsorii de viză din SUA, sunt locaţii dedicate special studenţilor, iar studenţii care aplică pot să le utilizeze.

• Majoritatea angajatorilor oferă 10 dolari pe oră

R.: Cum sunt plătiţi studenţii? Ce program au ei zilnic?

D.P.: În SUA, există un salariu minim federal de 7,25 dolari pe oră, dar majoritatea angajatorilor oferă 10 dolari pe oră, poate chiar mai mult, această variabilă depinzând foarte mult de locaţie. Programul studenţilor este stabilit atunci când aceştia ajung la locul de muncă. Conform programului, acestora le este interzis să lucreze ture de noapte, deci schimburile sunt fie de dimineaţă, fie de după-amiază. Studenţii, prin contractul de muncă semnat, au dreptul de a lucra între 32 şi 40 de ore pe săptămână, dar sunt şi locaţii care acceptă ore suplimentare, acestea din urmă fiind plătite suplimentar.

R.: Ce opţiuni de petrecere a timpului au studenţii după încheierea perioadei contractuale de muncă?

D.P.: În Statele Unite ale Americii, paleta de obiective turistice e largă. Studenţii pot alege să meargă în excursii organizate de către agenţiile de turism de acolo sau pot să meargă pe cont propriu în locaţiile la care până atunci doar visaseră. Cele mai multe locuri de muncă sunt situate la 3-4 ore de un obiectiv turistic major. De exemplu, o mulţime de studenţi aleg să îşi petreacă vara în Ocean City, statul Maryland. Această locaţie este situată la 2 ore şi 30 de minute de capitala SUA, Washington, sau la 4 ore şi 30 de minute de New York City.

R.: Care e rata de aplicare pentru acest program, în Baia Mare, în ultimii ani?

D.P.: Comparând numărul de studenţi din Baia Mare care au aplicat în 2016 (6 la număr) cu numărul de studenţi din anii 2017, 2018 şi 2019, am observat că rata de aplicare la acest program creşte foarte mult în fiecare an. Studenţii sunt foarte deschişi spre nou şi doresc să exploreze cât mai mult posibil, iar prin acest program ei au ocazia perfectă.