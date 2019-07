Muzica şi talentul – încununate cu trofee, premii şi surprize

URSULEŢUL de AUR XXXVI şi-a desemnat câştigătorii

Cel mai îndrăgit şi cel mai longeviv festival de muzică uşoară pentru copii şi tineri – URSULEŢUL DE AUR – a ajuns la ediţia cu numărul 36. După două zile pline de concurs, în care au evoluat pe scenă peste 300 de copii, au urmat gala şi decernarea premiilor. Multe, valoroase şi stimulatoare pentru iubitorii acestui gen muzical. În puţinele clipe de răgaz, am făcut o retrospectivă a ceea ce înseamnă URSULEŢUL de AUR, cu profesoara Doina Bentu, care coordonează acest minunat proiect de 30 de ani, cu preşedintele juriului, compozitorul Horia Moculescu, cu compozitorul Mihai Alexandru, cu Cezar Zavate, un excelent muzician, care trăieşte de mulţi ani în Norvegia, cu alţi membri ai juriului. Cu o parte dintre ei am realizat şi interviuri, pe care le veţi putea citi în curând.

Pentru tot ce se întâmplă în fiecare an la Baia Mare, un parcurs frumos, un drum descoperitor de talente, merită felicitări Doina Bentu, Palatul Copiilor din Baia Mare, Ministerul Educaţiei, Inspectoratul Şcolar Maramureş, partenerii naţionali, judeţeni şi locali, care, prin perseverenţă şi dedicaţie, au transformat de mulţi ani municipiul Baia Mare în capitala muzicii uşoare pentru copii şi tineri, cum spunea încă de la primele ediţii naţionale ale competiţiei compozitorul Aurel Giroveanu.

Începând cu ediţia 2018, când Baia Mare devenea Capitala Tineretului din România, URSULEŢUL de AUR urca şi el încă o treaptă, devenind internaţional. Aşa se face că la ediţia 2019 a URSULEŢULUI au venit la Baia Mare, alături de copii şi tineri din România şi interpreţi din Bulgaria, Republica Moldova, Malta, Rusia, Ukraina, Estonia. A fost o revărsare de talente, muzica fiind acompaniată de coregrafii de excepţie. Cred că aceasta este frumuseţea care detaşează URSULEŢUL DE AUR de alte festivaluri.

Evoluând pe categorii de vârstă, interpreţii au demonstrat reale calităţi vocale, mulţi dintre ei putând sta alături de profesionişti. Voci puternice, bine lucrate, repertoriu divers, piese grele au îngreunat mult evaluarea făcută de un juriu de profesionişti, preşedinte fiind compozitorul Horia Moculescu.

Timp de 36 de ani, URSULEŢUL DE AUR a adunat atâtea amintiri, a scris poveşti nemuritoare, a promovat muzică de calitate, a sădit în suflet multe bucurii şi satisfacţii, pe care muzica ţi le oferă. Pe scena URSULEŢULUI s-au lansat talente reale, au fost lansate în jur de 40 de creaţii originale, îmbogăţind repertoriul muzicii pentru copii cu creaţii ale compozitorilor Cristian Alivej, Marcel Iorga, Gabriel Băruţă, Mihai Constantinescu, Mihai Alexandru, Gabriela Sauciuc Cicone, Marius Ţeicu, George Natzis, Andrei Tudor, Dumitru Lupu, Dan Dimitriu, Nicolae Caragia, Viorela Filip etc.

Evoluţia URSULEŢULUI în Festival Internaţional a însemnat, trebuie să recunoaştem, un brand pentru imaginea municipiului Baia Mare.

Ediţia 2019 a însemnat şi ea multe trofee – de platină, de aur şi de argint, multe premii, competiţia fiind de cel mai înalt nivel.

Iată tabloul premiilor:

Marele Trofeu al Festivalului

Ansamblul coregrafic AS, Bucureşti.

Trofeul de Platină

Victoria Asenova, Bulgaria; Ariana Raisa Dinu, Bucureşti; Luiza Maria Voicu, Republica Moldova; Ina Rus, Oradea.

Trofeul de Aur

Diana Maria Rednic, Baia Mare; Ariana Raluca Lungu, Baia Mare; Dragoş Ionuţ Costolos, Oradea; Denis Cristian Suliţanu, Baia Mare; Polina Baby, Ukraina; Patricia Dunca, Oradea; Istudor Anamaria, Focşani; Ansamblul coregrafic Galactic Dance, Baia Mare.

Trofeul de Argint

Cristiana Maria Morar, Zalău; Alex Mihali, Borşa; Ilinca Niţă, Bucureşti; Anne Marie Dinu, Bucureşti; Carla Larisa Sabou, Zalău; Ansamblul coregrafic Colibri, Borşa.

Premiul I

Bianca Scafariu, Oradea, Simina-Maria Colopelnic Remeţi – Maramureş; Ioana-Elena Turda, Baia Mare; Suzanna Bodog Oradea; Iulia Denisa Costinaş Baia Mare; Alexandra-Maria Căpitănescu, Galaţi; Duet Timeea Bostan-Sasha Damian, Galaţi; Valeria Gaidar, Ukraina; Sofia Ciobanu, Focşani; Giorgiana Cordea, Oradea; Andra Dinu, Bucureşti; Andy-Nicolas Neagu, Galaţi; Iulia Sorlea, Cluj-Napoca; Carla Florentina Boboc, Craiova; Anastasia Murmil, Ukraina.

Premiul II

Anna Alexe, Focşani; Sonia Pop, Oradea; Ma­ria Ropotean, Oradea; Alisa Sălăjan, Baia Mare; Raluca Rozalia Moldovan, Baia Mare; Gabriela Oşanu, Baia Mare; Queen Sisters-Anne Marie şi Sophia Dinu, Bucureşti; Cezara Găvruţă, Ora­dea; Angela Ghiorghiu, Bucureşti; Alexia Ioana Vasilescu, Bucureşti; Dyachuk Evgenia, Ukraina; Maria Stroe, Braşov; Alexia Sara Haiduc, Zalău; Natalia Moise, Bucureşti; Mario Robert Morar, Zalău.

Premiul III

Teodora Stroe, Braşov; Annia-Karina Csaszar, Oradea; Olivia-Violeta Oprea, Bucureşti; Maria – Ecaterina Ştefan, Bucureşti; Denisse – Annemarie Necula, Galaţi; Bianca Dan; Duet Vlad & Andreea, Baia Mare; Dania Micula, Oradea; Ana Burescu, Oradea; Adina Lavinia Bostan, Oradea; Lorena Izabela Gâlea, Ara; Tatyanga Olekseenko, Ukraina; Elena Foriş, Baia Mare; Ilinca Dinu, Bucureşti; Alexandra Cosma, Baia Mare

1 of 11

Menţiuni

Maya Siladi, Oradea; Maia-Georgiana Gug, Oradea; Alexandra Berindei, Oradea; Antonia-Maria Leschian, Baia Mare; Maria-Sarah Mikloş, Baia Mare; Anastasia Şvab – Bonte, Baia Mare; Karina-Alexia Chinţoiu, Galaţi; Sara Muset, Oradea; Maria-Adelina Tătaru, Focşani, Giulia-Nicole Todoruţ, Baia Mare; Miruna-Maria Neacşu, Bucureşti; Camelia Pop, Baia Mare; Alexandru Cirţ, Baia Mare; Ada-Nikol Roman, Bucureşti; Mara – Călina Hîrţa. Baia Mare; Roxana Alexandra Sîncean, Baia Mare; Ana-Maria Ioniţă, Bucureşti; Briana Bechir, Baia Mare; Miruna Comănescu, Focşani; Mădălina Vasilache, Focşani; Anamaria Fălcuşan, Borşa; Alexandra Mihaela Neculai, Galaţi; Julieta Pop, Baia Mare; Alexandra Achim, Şomcuta Mare; Cătălina Revitea, Oradea; Vlad Man, Baia Mare; Grup vocal “Ştrengăriţele”, Baia Mare; Duet Sorana & Iulia, Baia Mare; Duet Steluţele Europei, Bucureşti; Duet Larisa & Giulia, Baia Mare; Sophia-Elena Dinu, Bucureşti; Robert-Marius Condilă, Bucureşti; Sara-Raisa Roman, Oradea; Iris Toth, Oradea; Iulia Cioflan, Oradea; Adina Roxana Dunca, Baia Mare; Tudor Vasile Berlingher, Baia Mare; Nina Manolache, Oneşti; Maria-Giorgiana Răducanu, Bucureşti; Sara Maria Comişan, Bucureşti; Sabina Tomulescu, Bucureşti; Patrick Mureşan, Baia Mare; Iulia Ştefania Condilă, Bucureşti; Alexandra Ciobotaru, Tulcea; Jacqueline Crăciun, Craiova; Delia Andreea Racu, Oneşti; Antonia Maria Criste, Şomcuta Mare; Oborzitckaya Bogdana, Ukraina; Cătălin Budea, Baia Mare; Anastasia Budeşteanu, Galaţi; Anastasia Zubova, Moscova; Kateryna Danilkovich, Ukraina.

La cei peste 7.500 de interpreţi vocali şi instrumentali; la cei peste 3.500 de ursuleţi de pluş s-au adăugat cei care poartă însemnul celei de-a doua ediţii internaţionale a festivalului. Este o muncă uriaşă, dusă la bun sfârşit de o echipă minunată, cea a Palatului Copiilor, de parteneri minunaţi, de organizatori pricepuţi, de parteneri media, de sponsori generoşi.

Au fost zile pline, o gală minunată, presărată cu microrecitaluri ale deţinătorilor de trofee ale festivalului de-a lungul anilor, a fost o seară festivă pe măsură şi a rămas nerăbdarea cu care aşteptăm ediţia 2020 a URSULEŢULUI de AUR!