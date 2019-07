Cipriana Stan, informaticiana care cucereşte inimile cu iile tradiţionale

Iubirea bunicii, inspiraţie pentru un brand de succes

Într-o lume în care arta şi tradiţia sunt uneori puse la colţ din cauza invaziei de kitsch-uri, există maramureşeni care te îndeamnă să te întorci la frumos şi la autentic. Cipriana Stan, fondatoarea brandului Hermina Heart, s-a specializat în domeniul IT la Cluj-Napoca, a profesat o bună perioadă de timp în domeniu, dar în momentul în care a devenit mamă şi-a dorit să stea mai mult cu familia ei, să petreacă în armonie, comuniune şi iubire cu cei trei minunaţi copii ai săi. Aşa i-a venit ideea deschiderii unei afaceri de familie. Având amintirea unei copilării fericite petrecute în satul Rogoz din apropierea oraşului Târgu Lăpuş, alături de o bunică harnică, pricepută şi cu inimă mare, Cipriana s-a gândit să pună în aplicare ceea ce a învăţat acasă. Aşa a ajuns să confecţioneze ii, rochii tradiţionale sau costume populare cu cusături vechi, aflate pe cale de dispariţie. Acum, colecţia sa poartă numele bunicii, Hermina. De asemenea, brandul Hermina Heart face referire şi la inima largă a bunicii Hermina.

Idee născută din contactul cu “viaţa autentică, cu iubirea necondiţionată a bunicii”

R: Cum începe povestea iilor de poveste care îţi vorbesc despre MândrIa maramureşeană?

C.S.: Eu am avut o copilărie extraordinară la Rogoz, în apropiere de Târgu Lăpuş. Bunica mea are 88 de ani. S-a născut în tărâmul acela de poveste unde am avut noi şansa să creştem, eu şi verişorii mei, să avem contact cu viaţa autentică, cu iubirea necondiţionată a bunicii, bunătatea ei, sufletul ei deschis, inima ei mare. Asta a stat la baza ideii mele. De pe atunci se lucra foarte mult în casă. Femeile îşi creau propriile haine: cămăşuţe, fuste, costume populare de sărbătoare, de toate zilele. Se practica şi învăţatul acesta, datul mai departe. Fetele învăţau de foarte timpuriu. Erau pricepute încă de la vârste fragede. Ele îşi coseau cămăşuţele. Mama mea e din Mehedinţi, o altă zonă cu poveste cu tradiţie. Eu am crescut în Târgu Lăpuş. Fiind crescută într-o familie cu o tradiţie nelăsată să se piardă în neant am zis că trebuie să fac ceva. Eu m-am specializat în IT, am studiat matematică-informatică la Cluj, am lucrat mulţi ani în domeniu. Dintotdeauna am avut înclinaţie spre latura artistică a vieţii. Şi într-o zi am zis că revin la rădăcini. Aşa m-am apucat de confecţionatul iilor, rochilor, tot ceea ce în ziua de azi se poate reinventa şi reînvia din modelele vechi. Munca e foarte migăloasă. Tot ce lucrăm e manual, cap-coadă: broderie, danteluţă. E tehnica aceea veche. Am lăsat IT-ul în contextul celor trei copii ai noştri. După ce s-au născut cei trei copii, am lucrat tot mai puţin în IT. Am dorit să fim împreună, să creştem împreună. Munca de birou nu îmi oferea timp cu familia atât cât îmi doream eu. Aşa am creat un brand. În 2015 am înfiinţat firma. Atunci s-a născut mezina familiei, fetiţa noastră, Ştefania. Încerc să mă ocup activ şi să duc informaţia la persoanele care au nevoie de ele. Nu ne adresăm publicului care doreşte lucru înseriat, ci exact persoanelor care do­resc lucruri unice, autentice, adevărate în care s-a pus mult suflet şi timp.

Românii caută autenticul, dar cad în capcana derizoriului

R: Ce are unic acest brand?

C.S.: Sunt cusături vechi pe care doar câteva persoane mai ştiu să le pună în aplicare, sunt pe cale de dispariţie. Tehnica de lucru diferă şi faptul că e autentic. E muncă românească 100 %. Cu timpul, am constatat că asistăm la o invazie a iilor venite din diferite părţi care nu au esenţa acestor locuri, nu au sufletul acestor români. Sunt înseriate, materialele sunt de altă calitate, noi procurăm din ţară. La Baloteşti şi Petroşani am surse verificate de material, de pânză. Acolo sunt producători ce ţes şi prelucrează pânză de in, pânză ţărănească, tot ce avem nevoie.

R: Aţi observat o re­întoardere la autentic? Vor românii mai mult autentic?

C.S.: Vor autentic, dar cad uneori în capcana derizoriului, deoarece apar acele ii kitsch-oase, care nu sunt româneşti, nu sunt de calitate, pentru că sunt mai ieftine. Un produs din acesta ţesut e pe veşnicie. E materialul de calitate, chiar dacă în timp suferă modificări, e purtabil, e valoros. Preţurile merg de la 100 lei până la 1.650, preţul acesta a fost pentru o rochie de botez făcută pentru o doamnă, cu cusătură de Lăpuş, o cusătură foarte valoroasă. Produsele vorbesc de la sine. Brandul va rămâne întotdeauna. Niciodată nu vom face compromisuri. Satisfacţia cea mai mare asta e: să ajungem la inima omului.

Ii, ajunse în Finlanda, Italia, Spania

R: Au ajuns iile dvs şi în alte colţuri ale ţării?

C.S.: Au ajuns în ţară, în străinătate: Finlanda, Italia, Spania. Am o doamnă, româncă, plecată în Finlanda, an de an ne sună şi comandă câte trei ii pe an. Apelează la noi oameni care îşi concep propria ie şi noi o confecţionăm. Pot să vină cu propria idee de broderie, colorit, suntem foarte flexibili. Facem ii care se pot purta cu pantaloni, blugi, facem ii şi pentru cei care le poartă la concerte, spectacole folclorice. E o bucurie uriaşă când constaţi că oamenii doresc, le poartă cu mîndrie, iubesc portul nostru maramureşean şi realizează cât suflet s-a pus în realizarea lor. Mi se pare o preocupare nobilă. Am învăţat şi eu să cos. Pot să realizez şi eu o ie cap-coadă, dar acum mă ocup mai mult de promovare, pozat, comunicarea cu clienţii, preluatul comenzilor. Doresc să învăţ cât mai mult, să le realizez şi pe cele vechi.

R: Unde vă pot găsi clienţii?

C.S. Pe pagina noastră de facebook, Hermina Heart. Acolo sunt datele noastre de contact. Hermina e bunica şi heart e inima ei. Am ales în egleză să fie cât mai universal, în ideea că vom ajunge şi la românii din străinătate.