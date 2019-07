Protestul asistenţilor personali din Borşa

Mai mulţi asistenţi personali ai persoanelor cu handicap şi-au spus păsurile în faţa primăriei din Borşa, nemulţumiţi de faptul că există întârzieri de două luni la plata salariilor. De asemenea, ei spun că li s-a sugerat să renunţe la contractul de muncă şi să treacă pe indemnizaţie, dacă vor să primească banii mai repede.

Am stat de vorbă cu cei nemulţumiţi, pentru a vedea ce îi supără.

„Sunt angajat ca asistent personal pentru o persoană cu handicap. Sora mea este cu handicap de gradul I. Problema este că nu ne-am primit salariile de două luni. Ultima dată, am luat banii în mai. Primarul ne-a spus să ne dăm demisia, că se fac reduceri şi primăria n-are bani. Nu sunt bani decât pentru indemnizaţii, că aceştia vin de la Guvern, dar pentru asistenţii personali se plătesc din primărie. Salariul meu este de 1.548 lei net. Sunt angajat cu carte de muncă, de 7 ani. Însă eu, dacă aş renunţa la cartea de muncă, aş mai pierde şi dreptul la bilet. Sunt obligat să merg în fiecare lună la Sighet, pentru reţetă. Primarul susţine că unii asistenţi sunt plecaţi din ţară. E posibil, nu zic, dar să meargă comisia la aceia, să le închidă contractul de muncă şi gata. Dar să nu ne bage pe toţi în aceeaşi oală”, a spus Nelu Buzura.

„Sunt angajată ca asistent personal din 1993 şi îmi îngrijesc fiica de 32 de ani, este imobilizată la pat, nu vorbeşte, nu mănâncă singură, îi dau eu în gură, este cu pampers. M-a sunat o doamnă din primărie, cu două săptămâni în urmă, m-a întrebat pe cine îngrijesc şi dacă a văzut-o cineva pe fetiţă. I-am spus că da, însă i-am chemat acasă să vadă. Am întrebat-o apoi când se dau banii. Mi-a spus: Auziţi doamnă, n-avem bani! Mi-a spus să merg pe indemnizaţie. Eu am spus că nu vreau. Apoi m-a întrebat că ce mă interesează: contactul de muncă sau banii? Eu i-am răspuns că ambele…”, a declarat Maria Danci.

„Eu am renunţat la muncă în Italia de 20 de ani, pentru socru, că i-a tăiat un picior, nu se poate mişca, aşa că îl îngrijesc eu. Primarul spune că nu mai sunt bani pentru asistenţii personali, deci să trec pe indemnizaţie. Adică după ce las lucrul în Italia, să trec pe indemnizaţie…. Am căutat o persoană care să aibă grijă de tata socru, dar mi-a cerut 500 de euro, pentru 8 ore! El e bătrân, are 71 de ani şi 130 de kg, nu poate oricine să-l ia din pat şi să-l pună în cărucior. Nu ştiu de ce nu sunt bani să ne plătească salariile întârziate cu 2 luni. De asemenea, noi îngrijim bolnavii 24 de ore din 24, dar suntem plătiţi doar 8 ore”, a explicat şi Dorel Coman.

„Am doi copii care au nevoie de îngrijire permanentă. După unul am indemnizaţie, iar pentru celălalt sunt angajată ca asistent personal. Acum nu mai avem bani, că nu ne-au plătit salariile de 2 luni, aşa că trebuie să merg să lucrez cu ziua ca să-i pot întreţine. Soţul meu n-are pensie, nu lucrează, e şi el bolnav. Mi s-a propus şi mie să trec pe indemnizaţie. Păi ce ajungem noi până la urmă: bătaie de joc în faţa primăriei…”, a conchis Marinela Hazotă.

Din august, vor începe plăţile

Primarul a dat asigurări că problema oamenilor va fi rezolvată în cel mai scurt timp, după rectificarea bugetară. De asemenea, a lămurit problema cu asistenţii personali.

„Avem dificultăţi financiare ca orice primărie, dar nu la nivelul să punem lacătul pe uşă. De exemplu, sumele alocate pentru asistenţii personali s-au terminat în primele două luni ale anului, astfel că am suportat noi de la bugetul local următoarele trei luni de cheltuieli. Avem promisiunea de la Guvern că va fi o rectificare în 31 iulie, prin care vor acoperi tocmai aceste cheltuieli. Astfel că, după această dată, se vor face plăţile restante către asistenţii personali. Totuşi, nu cred că este o problemă chiar aşa de gravă, pentru că în 2014, când am preluat eu primăria, restanţa la asistenţii personali era de 7 luni! De atunci şi până în iune 2019, nu s-a întârziat nicio zi. Într-adevăr, acum a apărut această problemă, le-am explicat, o bună parte dintre ei cred că au înţeles. Începând din 1 august, se va face atât plata salariului din luna respectivă, cât şi o parte din salariul restant, astfel ca până la final de an să ajungem cu plăţile la zi. Există indemnizaţia ce se dă direct bolnavului şi plata salariului asistentului personal. Suma care ajunge în mâna lor însă este aceeaşi, doar că din moment ce asistentul personal este angajat al primăriei, trebuie să plătim 870 lei dările la stat după acel salariu. Acum au început să ceară vouchere de vacanţă, tichete de masă, al 13-lea salariu, bani de concediu, că doar sunt angajaţi ai primăriei… Toate aceste costuri suplimentare se ridică peste banii pe care noi îi dăm bolnavilor. Şi atunci am spus că ar fi mai bine să dăm indemnizaţie, decât să dăm bani pe vacanţe, pe tot felul de lucruri unor persoane care, în multe cazuri, nici nu se ocupă de bolnav. Unii nu ştiau nici măcar cum îl cheamă pe cel ce îl are în grijă… Aşa că le-am spus: cine doreşte să nu aibă întârzieri la plată, poate trece pe indemnizaţie. Cine rămâne angajat, să ştie că va fi o perioadă cu restanţe. Unii au acceptat să treacă pe indemnizaţie, iar alţii au declarat că sunt dispuşi să aştepte până când lucrurile se rezolvă. Însă niciodată nu i-am neglijat. Opţinuea între cele două modalităţi de plată este a lor, după caz. Noi le-am făcut doar o recomandare. La mine au fost de două ori, odată cred că 36, iar altă dată vreo 40. La un moment dat, am avut 143 de beneficiari, iar acum sunt 102. Noi am primit în buget cu 2 milioane de lei mai puţin, adică exact ceea ce trebuia să le plătim lor. Până azi, am plătit 2,8 milioane de lei din buget local”, a explicat Sorin Ion Timiș, primarul din Borşa.

Cât despre tichete de masă sau vochere de vacanţă, edilul a mai precizat că asistenţii personali trebuie să-şi câştige aceste drepturi în instanţă, dacă le vor, din cauză că primăria nu poate oferi aceste avantaje nici măcar angajaţilor din birouri. Însă totuşi speră la o rezolvare rezonabilă a conflictului iscat, pentru ca părţile implicate să fie mulţumite. Robert PAPP