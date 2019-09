Părinţi din Borşa, veniţi să îşi ceară dreptatea la Inspectoratul Şcolar Judeţean

Protest la Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş. Mai mulţi părinţi din Borşa însoţiţi de copiii lor au venit ieri, 16 septembrie la Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş pentru a cere conducerii instituţiei să menţină deschisă Şcoala nr 2 din Gârlea, structură a Şcolii Gimnaziale nr.9. Oamenii nu vor să accepte să îşi ducă micuţii la şcoala din centru, pe motiv că e departe şi e dificil pentru ei. Aceştia sunt decişi să nu renunţe la doleanţa lor, arătând că vor merge până la Ministerul Educaţiei să îşi caute dreptatea.

Refuză să meargă la şcoala din centru

De când a început şcoala, elevii ce au fost menţinuţi la Şcoala Gârlea nu au mers la cursuri. Părinţii s-au deplasat zilnic în curtea şcolii cu copiii, dar nu au fost lăsaţi să intre în unitatea de învăţământ, pe motiv că s-a realizat transferul la Şcoala Gimnazială nr. 9 din Borşa.

“Deocamdată nu merg nicăieri. Noi ne-am prezentat în fiecare zi la şcoală. Am zis că nu mergem de acolo. Sunt ceva interese ale autorităţilor locale. Se zvoneşte că vor să vândă acea clădire. Ei spun că nu se poate vinde, dar atunci de ce vor să o închidă?”, a spus una dintre mămici, Mariana.

O altă mămică, Maria, a declarat că “noi am venit pentru deschiderea Şcolii nr 2 Gârlea. Vor să ne-o închidă, nu ştim care e motivul real. Nu ne-au dat nicio hârtie scrisă în acest sens. De la Inspectoratul Şcolar Judeţean au fost doi inspectori, ne-au spus să vorbim cu primarul. Primarul când mergem la el ne spune să venim la inspectorat. Noi nu mai ştim cum să procedăm. Dacă nu vom rezolva nimic nici la inspectorat nu vom mai duce copiii la şcoală, îi vom lăsa aşa fără şcoală, analfabeţi. Motivul invocat: că sunt puţini copii, că trebuie transferaţi la corpul A la Şcoala nr 9 din centru. Noi nu suntem de acord. Avem numărul de copii prevăzuţi de lege”.

Oamenii ridică din umeri şi spun că nu înţeleg cauza care a dus la această situaţie. “E foarte dificil să îi ducem la şcoala din centru. De la mine de acasă fac 10 minute până la şcoala din Gârlea. Nu e mucegai, sunt condiţii bune. Grupul sanitar e în incintă, nu ştiu ce motiv ar avea să închidă şcoala”, a precizat un tătic din Borşa.

“Nu mai vor să investească, deoarece de câţiva ani se aud zvonuri că se închide şcoala. Aici au învăţat generaţii întregi de copii. Ei spun că nu vor putea învăţa copiii, pentru că sunt 17 copii într-o clasă simultană. Fetiţa mea e într-o clasă cu 35 de copii. Acolo cum se desfăşoară procesul educaţional? Noi vrem să ştim care e interesul, să ne spună un motiv concret”, a precizat mama unei eleve, Maria

Mai mult, părinţii susţin că au un răspuns pozitiv de la Ministerul Educaţiei. “Avem adresă şi de la Minister. S-a aprobat să funcţioneze şcoala. Nu ştim cine e contra. Şcoala e cam la 4-5 km unde trebuie transferaţi în centru. E mai departe de casă. Ar trebui să îl trezesc pe copilul meu mai repede cu o oră. Iarna e şi mai dificil cu transportul. E zonă muntoasă. Ne oferă microbuz, dar nu ştim cât. Apoi pun copiii să împingă microbuzul, iarna, cum s-a întâmplat anul trecut”, a adăugat o altă mamă, Maria.

Pe de altă parte, sunt copii care au probleme de sănătate. Pentru aceştia, ar fi cu adevărat problematică deplasarea la unitatea din centru. “Fetiţa mea am născut-o cu luxaţie la şolduri. Are 4 operaţii. Nu are voie să cadă, nu are voie să stea în frig. Mie mi-ar fi foarte greu să îmi duc fetiţa la şcoala din centru. Stau departe de acea şcoală şi în plus, trebuie să mergem la serviciu, eu şi soţul meu. Părinţii mei şi socrii nu au timp să ducă fetiţa la şcoală în centru. Eu când am avut probleme cu fetiţa, nimeni nu mi-a dat un ban. Şi vineri când au ve­nit domnii inspectori nu ne-au dat niciun răspuns. Ne-au râs în faţă. Nu înţeleg de ce nu se poate face dreptate”, a punctat Cristina Mihali.

Fără elevi, fără investiţii

Pe lângă adresa de la minister, o petiţie în acest sens a fost depusă şi la Consiliul Judeţean Maramureş, dar oficialii administraţiei maramureşene au răspuns că rezolvarea ţine de Inspectoratul Şcolar Judeţean. În ce priveşte autorităţile locale din Borşa, acestea afirmă că nu au făcut altceva decât să respecte o dispoziţie a Inspectoratului Şcolar Judeţean, instituţie care a ţinut cont de numărul mic de elevi care învăţau în acea şcoală. “Primăria nu a închis şcoala şi nici nu închide şcoala. Inspectoratul Şcolar Judeţean a cerut să se reorganizeze clasele pentru că nu se poate să faci învăţământ simultan în aceeaşi clasă, în 50 de minute, şi cei din clasa 0, şi cei din clasa I, a II-a, a III-a, a IV-a. ISJ a încercat să îi reorganizeze: de exemplu clasa 0 cu clasa I, a II-a cu a III-a, dar nu a fost posibil, pentru că erau 13 copii înscrişi. Unii s-au mutat la şcoala din centru. Problema i-a afectat cel mai mult pe fochist şi femeia de serviciu. Dacă inspectoratul ar spune că şcoala poate funcţiona în următorii 3-4 ani, noi am face investiţii, dar în aceste condiţii nu putem să investim. Ministerul nu a trimis nicio adresă la primărie. Nu poate fi vorba de înstrăinarea cşădirii. Sunt poveşti ale fostului viceprimar. Terenurile şi clădirile şcolilor nu pot fi înstrăinate, potrivit legii. Ele rămân în domeniul public. Dacă ar fi să avem copii, mâine aş face investiţii”, a precizat primarul oraşului Borşa, Ioan-Sorin Timiş. El a mai arătat că decizia cu privire la închiderea şcolii a fost luată încă din noiembrie anul trecut.

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş i-a primit pe părinţi în audienţă. Au dialogat într-o şedinţă cu uşile închise, departe de ochii presei. În cele din urmă s-a decis: şcoala nu poate fi redeschisă. De altfel, reprezentanţii IŞJ Maramureş au transmis către mass-media câteva precizări vizavi de situaţia din Borşa, după ce s-a luat act de interpelarea făcută în Parlamentul României, Adrian Todoran, pe aceeşi temă. În acest sens, inspectorii şcolari au transmis că “această instituție de în­vățământ funcționa într-o clădire a cărei stare este precară, neîndeplinind condițiile igienico-sanitare punând astfel în pericol siguranța și sănătatea copiilor”. În acelaşi comunicat se mai precizează că “în anul școlar 2018-2019, 34 de elevi de nivel primar și 26 de elevi de nivel gimnazial din cartierul Gârlea au frecventat Școala Gimnazială Nr. 9 Borșa la cererea părin­ților, numai 15 elevi din ciclul primar frec­ventând clasa simultană de la Structură Școala Primară nr. 2 Borșa (Gârlea)”.