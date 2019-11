KRA’GAS promovează patrimoniul cultural imaterial din Transcarpatia

Camera de Comerț și Industrie Maramureș a demarat implementarea unui nou proiect care are în prim-plan promovarea meșteșugurilor și a gastronomiei în Euroregiunea Carpatica.

Proiectul KRA’GAS se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni și are ca parteneri Universitatea Babeș-Bolyai, Universitatea din Miskolc – Ungaria, Universitatea Națională din Uzh­horod – Ucraina, Camera de Comerț și Industrie Borsod-Abaúj-Zemplén – Ungaria și TES Fund – Ucraina.

KRA’GAS propune o abordare inovatoare pentru promovarea patrimoniului și a potențialului turistic reprezentat prin meșteșuguri și gastronomie în regiunea transfrontalieră Ungaria-România-Ucraina.

Poziționată la intersecția dintre Balcani, Europa Centrală și de Est, această regiune are zone culturale recunoscute, dar, ca și în alte părți ale lumii, moștenirea imaterială suferă din două motive: dispariția meșteșugurilor tradiționale și a gastronomiei și lipsa de vizibilitate.

Prin activitățile propuse, proiectul va avea 3 obiective generale: derularea unei analize antropologice care să scoată în evidență asemănările legate de meșteșuguri și gastronomie din regiunile partenerilor, identificarea și realizarea unei rute turistice transfrontaliere în regiunea proiectului și dezvoltarea regiunii proiectului ca destinație turistică comună, prin susținerea și promovarea traseului turistic transfrontalier ca modalitate de conectare a producătorilor locali la piețete turistice, inclusiv organizarea unui Festival Internațional de Meșteșuguri și Gastronomie.