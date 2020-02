Cel mai mare târg de nunți din Maramureș și-a deschis porțile

„Nunta de la A la Z”, cel mai mare târg de nunți din județul nostru, un eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș, și-a deschis ieri porțile. Pe durata acestui weekend, peste 40 de expozanți din patru județe sunt prezenți, la centrul comercial Baia Mare Value Centre, cu cele mai noi și atractive oferte în vederea organizării unei nunți de vis.

În premieră, târgul de nunți organizat de Camera de Comerț și Industrie Maramureș în acest an este găzduit, până mâine, 23 februarie, inclusiv, de centrul comercial Baia Mare Value Centre, situat pe bd. București 53. „După 13 ani, am decis că, poate, e momentul să ieșim într-o zonă mai accesibilă publicului, care poate oferi un plus acestui eveniment, expozanților și vizitatorilor”, a punctat, în deschiderea evenimentului, Florentin Tuș, președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș.

Tot în premieră s-a bifat cu prilejul ediției din acest an a târgului și colaborarea cu Liga Studenților „Pintea Viteazul”. „E primul an în care îi avem colaboratori pe cei de la Liga Studenților „Pintea Viteazul”. E un lucru foarte important pentru că, din rândul studenților, urmează să ne viziteze cei mai mulți interesați, și aici mă refer la viitorii miri”, a subliniat Florentin Tuș, președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș, adăugând că, în acest weekend, tot în cadrul târgului, Liga Studenților „Pintea Viteazul” va oficia căsătorii pentru o zi. În spiritul acestei inițiative, a fost completat și cel dintâi certificat de căsătorie, între Camera de Comerț și Industrie Maramureș și centrul comercial Baia Mare Value Centre. „Avem certificat, să fie de bun augur!”, a conchis președintele Camerei de Comerț și Industrie Maramureș.

În cadrul evenimentului de deschidere, participanții la târg au avut parte și de o surpriză… dulce, cofetăria „Mai Dulce” din Baia Mare realizând cu acest prilej un tort. În cadrul târgului, deschis în acest weekend, în fiecare zi, începând cu ora 10, viitorii miri și nu numai pot găsi: rochii de mireasă și gală, costume de bărbați, bijuterii și accesorii vestimentare, invitații de nuntă și botez, mărturii, decorațiuni, aranjamente florale, decor evenimente, ghea­ță carbonică, porumbei albi, torturi si prăjituri, servicii foto, video și audio, photo booth party, oglindă foto, consultanță evenimente, pachete turistice, cursuri de dans etc. Zilnic, târgul va fi completat de diferite manifestări artistice.