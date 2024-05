România vrea la Mondial! După o pauză de 14 ani, echipa naţională de handbal masculin este foarte aproape de calificarea la turneul final. Însă ca acest vis să devină realitate, “tricolorii” selecţionerului George Buricea au de înfruntat, în dublă manşă, naţionala Cehiei.

Prima manşă a barajului este programată pentru azi, 8 mai, de la ora 17.30, în Sala Polivalentă “Lascăr Pană”, iar returul se va disputa în 12 mai, în Cehia. De precizat că primul joc se joacă cu casa închisă, toate biletele fiind epuizate încă din Vinerea Mare.

În lotul pe care George Buricea îl are la dispoziţie sunt şi doi jucători de la CS Minaur, Tudor Botea şi Robert Nagy.

Cu ocazia acestui eveniment, Federaţia Română de Handbal a organizat, ieri, în Sala “Bogdan Vodă” a Consiliului Judeţean Maramureş, o conferinţă de presă, la care au fost prezenţi Ionel Bogdan – preşedintele CJ Maramureş, Constantin Din – preşedintele FRH, George Buricea – selecţionerul României, şi jucătorul Dan Vasile.

Ionel Bogdan, preşedintele CJ Maramureş, s-a arătat în primul rând încântat de parteneriatul care se derulează între instituţia pe care o conduce şi Federaţia Română de Handbal, apoi a vorbit şi despre meciul dintre România şi Cehia.

“Am mare încredere în echipa naţională, sper să câştige meciul de mâine (n.r. – azi) şi, de asemenea, să ajungă cât mai sus în clasamentele europene şi mondiale. Hai, România! (Ionel Bogdan)

Constantin Din, preşedintele Federaţiei Române de Handbal, a debordat de optimism, dar în acelaşi timp a semnalat faptul că şansa pe care o are România, calificarea la Campionatul Mondial, trebuie speculată la maximum.

“Vă promitem o dublă cu Cehia spectaculoasă şi sperăm să reuşim să ne bucurăm împreună. Sunt convins că avem o şansă pe care nu trebuie să o ratăm. Trebuie să luptăm împreună, trebuie să muncim împreună pentru a reuşi să ne calificăm şi să dăm un nou motiv de a atrage cât mai mulţi copii la handbal prin această calificare. Este posibil şi cred cu tărie în această calificare.” (Constantin Din).

Selecţionerul României, George Buricea, susţine că viitorul echipei naţionale, dar şi al handbalului românesc depinde de această calificare, dar şi de restul care vor urma. De asemenea, selecţionerul a fost cel care a ales sala din Baia Mare pentru meciul de baraj cu Cehia, şi credem că nici nu este greu de dedus motivul alegerii. Totodată, George Buricea a dezvăluit şi modul cum se va tranşa calificarea.

“Suntem conştienţi cu toţii că este un meci foarte important pentru istoria noastră viitoare, cu cât vom reuşi să legăm cât mai repede calificări cu atât mai bine. Va fi un meci foarte greu, cu o echipă foarte bună, condusă de un antrenor foarte experimentat. Este clar că avem şansa noastră, va fi cu siguranţă un meci foarte spectaculos. Avem nevoie de susţinerea publicului băimărean, de asta am ales să venim aici, şi avem nevoie de suportul spectatorilor din primul şi până în ultimul minut. Publicul din Baia Mare este un element foarte important în ecuaţia acestei calificări. Din punctul meu de vedere, şi cred că aşa va fi, micile detalii vor face diferenţa şi nu cred că va fi cazul să vorbim, am bătut cu şapte goluri şi să pierd la şase acolo. Va fi la un gol, două această dublă.” (George Buricea)

Dan Vasile, jucător crescut la Academia de Handbal Minaur, consideră că Baia Mare a fost alegerea potrivită pentru jocul cu Cehia.

“Mă bucur că se confirmă din nou că Baia Mare a fost alegerea bună pentru aceste jocuri de calificare.” (Dan Vasile)

Lotul României pentru dubla cu Cehia:

Gabriel Ilie – CSM Constanţa, Alexandru Andrei – CSM Constanţa, Tudor Botea – CS Minaur Baia Mare, Călin Dedu – Dinamo Bucureşti, Robert Militaru – Dinamo Bucureşti, Roland Thalmaier – AHC Potaissa Turda, Robert Nagy – CS Minaur Baia Mare, Ionuț Iancu – Steaua Bucureşti, Călin Căbuţ – CSM Constanţa, Ionuț Nistor – CSM Constanţa, Andrei Buzle – CB Granollers, Liviu-Emil CABA – CSM Constanţa, Dan Vasile – CSM Constanţa, Dan Racoţea – Dinamo Bucureşti, Daniel Stanciuc – Dinamo Bucureşti, Nicușor Ungureanu – Steaua Bucureşti, Zamfir-Zavenica Dumitrana – HC Buzău, Andrei Drăgan – CSM Constanţa, Demis Grigoraş – SL Benfica Lisabona, Denis Vereş – AHC Potaissa Turda. Antrenori: George Buricea – principal, Rudi Stănescu și Ionuț Georgescu – secunzi.