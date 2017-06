Caravana teatrală care străbate satele a ajuns la ediţia a cincea. “Ceea ce a început acum 5 ani ca o iniţiativă inedită şi uşor exotică a devenit acum un act de normalitate în câteva sate din Transilvania: o trupă de teatru îşi amenajează decorul şi luminile în curţile sătenilor şi joacă gratuit un spectacol pentru toţi membrii comunităţii”.

„Experimentul”, în re­gia lui Victor Olăhuţ, îi are în distribuţie pe actorii Iulian Gliţă, Marin Grigore şi Florentina Năstase. Prima etapă a proiectului se desfăşoară până în 12 iunie, iar locuitorii din satele Valcău de Sus, Cristolţ şi Şumal din judeţul Sălaj sunt invitaţi în curţile consătenilor lor, ce vor deveni, pentru câteva ore, săli de teatru în aer liber. De asemenea, pentru al doilea an consecutiv, caravana a fost invitată şi în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru „Atelier” de la Baia Mare, unde va juca în şura Valea Vinului de la Muzeul Satului. În Baia Mare, reprezentaţia teatrală are loc luni, 12 iunie, de la ora 21.30, la Muzeul Satului din Baia Mare. Pornit de la o idee a regizorului Victor Olăhuţ, Cultură’n Şură se desfăşoară în parteneriat cu Centrul de Cultură şi Artă al judeţului Sălaj, aflat sub direcţiunea publicistului Daniel Săuca. Proiectul a coagulat în jurul său atât prieteni apropiaţi din breaslă – Flavius Lucăcel, dramaturg şi Florentina Năstase, actriţă, cât şi particulari cu viziune – Viorica Samson Manea, o susţinătoare a evenimentelor culturale din România, şi este de asemenea susţinut financiar şi logistic de parteneri şi sponsori.

În cadrul primelor 4 ediţii, desfăşurate între anii 2013-2016, caravana Cultură’n Şură a vizitat 11 sate şi a prezentat trei spectacole de teatru ce au însumat 18 reprezentaţii. S-a înregistrat o medie de 200 de spectatori per reprezentaţie. Cele trei spectacole realizate în cadrul proiectului au avut în distribuţie actori cunoscuţi ai tinerei generaţii şi au fost apreciate atât de publicul neavizat cât şi de cel de specialitate, în cadrul festivalurilor de gen din ţară. Spectacolul „Experimentul” după texte de Ion Băieşu şi alţi autori români contemporani, realizat la Teatrul Podul din Bucureşti, a avut premiera în cadrul celei de a patra ediţii a proiectului şi îi are în distribuţie pe Iulian Gliţă, actor liber-profesionist ce susţine de asemenea ateliere de teatru pentru copii şi adulţi; Marin Grigore, actor de teatru şi film, cunoscut pentru rolul său din filmul „Sieranevada” în regia lui Cristi Puiu, dar şi pentru recenta sa colaborare cu trustul MediaPro în cadrul sitcom-ului „Ai noştri”; Florentina Năstase, actriţă a Teatrului „Toma Caragiu” din Ploieşti, nominalizată în 2016 pentru cel mai bun rol secundar în cadrul galei premiilor UNITER. Victor Olăhuţ, regizor angajat al Teatrului Municipal din Baia Mare, a realizat spectacole la teatrele naţionale din Cluj şi Sibiu şi în teatre independente din Bucureşti. Spectacolele realizate în cadrul proiectului „Cultură’n Şură” au fost apreciate şi premiate în cadrul festivalurilor la care au participat – „Fisura” de Flavius Lucăcel a primit premiul „Noi la Sala Nouă” în cadrul FestCo, Bucureşti 2014, iar „Cerere în căsătorie” de A.P. Cehov a fost desemnat cel mai bun spectacol la Festivalul „Comic 7B”, Buzău 2016. Mai multe detalii despre proiect şi traseul caravanei de la această ediţie puteţi afla de pe pagina de facebook.com/culturansura sau de pe pagina www.culturansura.ro.