Handbalul şi fotbalul, prioritatea municipiului la nivel sportiv

Ieri, la Sala Polivalentă „Lascăr Pană”, a avut loc o conferinţă de presă organizată de primarul Cătălin Cherecheş, împreună cu directorul general al clubului CS Minaur, Ionuţ Marta, în care am putut afla ultimele noutăţi legate de clubul ce are în acest moment ca activitate secţia de handbal (feminin şi masculin), respectiv nou înfiinţata secţie de fotbal. Dacă echipa masculină a promovat, numai după un sezon, în Liga Naţională, în schimb cea feminină se regăseşte în liga secundă, obiectivul pentru sezonul care va urma fiind promovarea în primul eşalon. Cît despre secţia de fotbal, CS Minaur are în plan înscrierea echipei la nivelul eşalonului patru, precum şi deschiderea unei Academii de Fotbal ce se doreşte a fi numită Minerul. „Ca şi principiu, acest club are independenţă totală în raport cu strategia pe sport, cu modul cum îşi organizează activitatea sportivă. Atît consiliul local, cît şi primăria nu intervin în desfăşurarea activităţii din perspectivă competiţională, respectiv din perspectiva organizării echipelor, strategia acestor echipe, modului în care se pregătesc, modul în care se formează loturile, modul în care se aleg cei care pregătesc aceste echipe. Şi cred că acest lucru este legat absolut de normalitate”, a declarat Cătălin Cherecheş în deschiderea conferinţei de presă.

Primarul Cătălin Chere­cheş a trecut, apoi, la abor­darea subiectului privind partea sportivă a clubului Minaur, acesta dezvăluind care sînt priorităţile la nivel de sporturi de echipă: „Vom readuce în scurt timp atît partea sportivă, competiţională, cît şi partea de administrare a bazelor sportive cel puţin la nivelul pe care l-am avut la un moment dat. Ca şi principale sporturi pe care le încurajez prin acest club al municipiului, bineînţeles că ne raportăm la handbal. Prioritatea numărul unu, astăzi, este să consolidăm handbalul în municipiul Baia Mare. A fost o decizie sănătoasă anul trecut cînd s-a decis să se înceapă de la zero într-un mod curat, transparent, într-un mod organizatoric diferit, raportîndu-ne strict la un club de drept public, la tot ceea ce înseamnă birocraţie în sensul bun al cuvîntului. A doua prioritate este, pe lîngă echipa de băieţi, promovarea echipei de fete în Liga Naţională. În paralel, echipa de băieţi va trebui de la mijlocul clasamentului în sus să se poziţioneze din perspectiva competiţională şi să abordăm, pe lîngă hand­bal, încă cîteva sporturi care sînt iubite de băimăreni. O altă prioritate este fotbalul, unde se va înfiinţa Academia de Fotbal Minerul Baia Mare şi sub umbrela clubului Minaur vom marşa pe brandul Minerul, având culorile galben-albastru. Vom evalua dacă vom porni chiar din acest an în liga a patra, cu o echipă pe care să o creştem foarte frumos. Cred că e foarte important să dăm satisfacţie şi iubitorilor de fotbal, sînt foarte mulţi, poate chiar mai mulţi decît cei care sînt pasionaţi de handbal. Dar aceste două sporturi trebuie să fie în echilibru în Baia Mare”, a concluzionat primarul Cherecheş vizavi de partea sportivă a clubului Minaur. Totodată, edilul băimărean a mai precizat că primăria urmăreşte şi consolidarea sporturilor individuale, precum înotul, gimnastica, atletismul sau alte ramuri care au adus atîta cinste municipiului nostru de-a lungul existenţei, şi care acum nu mai există.

CS Minaur a perfectat alte două transferuri

Clubul Sportiv Minaur continuă seria transferurilor la echipa masculină pentru sezonul competiţional 2017-2018, reuşind să consolideze linia de 9 metri cu doi jucători cu renume în handbalul românesc: Iulian Halcă, jucător care are trecute în CV echipe ca HCM Constanţa, Poli Timişoara şi CSM Călăraşi şi Pierre Yves Ragot, un handbalist de excepţie iubit de public, care a uimit cu fiecare apariţie prin execuţii spectaculoase şi goluri imposibile renunţă la campioana Dinamo în favoarea CS Minaur. „Sînt doi jucători pe care ni i-am dorit foarte mult în componenţa echipei, ambii avînd o tehnică desăvîrşită. Experienţa lui Ragot, dublu campion cu Dinamo şi participant în Liga Campionilor în sezonul trecut, sperăm să ne ajute în îndeplinirea obiectivului. Iulian Halcă cred că a ajuns la vîrsta la care trebuie să facă pasul spre marea performanţă, iar borna din cariera lui numită Minaur să fie cea definitorie pentru consacrarea lui”, a precizat Ionuţ Marta despre cele mai noi transferuri. În acest moment, CS Minaur şi-a definitivat loturile pentru cele două secţii, cu precizarea că lista nu este închisă definitiv. • Loturi sezonul 2017-2018 • Masculin: Alin Câmpan, Robert Nagy, Călin Căbuţ, Bogdan Stoean, Alexandru Bucătaru, Paul Simulescu, Mihai Buşecan, Tudor Marta, Bogdan Mihai, Tudor Botea, Alexandru Sabou, Benjamin Szabo, Yuriy Pop, Cristi Bodnărescu, Daniel Mureşan, Albert Cristescu, Răzvan Apostu, Georgel Haiduc, Nikola Lazic, Iulian Halcă, Viorel Boşca, Andrei Popescu şi Pierre Yves Ragot. • Feminin: Oana Bidaşcu, Tatyana Prykop, Adriyana Naumenko, Daiana Gaiu, Iulia Bledea, Andrada Maior Paşca, Cristina Andriţă, Andreea Năstasă, Andreea Tecar, Cristina Enache (U Cluj), Monica Rusu (Constanţa), Oana Bondar (Corona Braşov), Iulia Zaremba (SCMU Craiova), Ştefania Bălăceanu, Mariana Mykytei, Andreea Lipară (Dunărea Brăila), Yuliia Poradnyk (Ucraina).