Biserică nouă din lemn, construită la Mănăstirea Dragomireşti

O biserică nouă din lemn se construieşte în această perioadă la Mănăstirea „Sf. Ilie” din Dragomireşti. Aceasta va fi mult mai impunătoare decât biserica veche, tot din lemn. Noul lăcaş de cult va adăposti şi icoana, veche de 600 de ani, făcătoare de minuni, care în acest moment este în biserica veche.

Deşi lucrările la noua biserică se derulează continuu, acestea merg destul de încet din cauză că nu există anumiţi meseriaşi, care să aducă lemnul necesar construcţiei din pădure. Astfel, stareţul mănăstirii din Dragomireşti, protosinghelul Sofronie, cel care gestionează lucrarea, trebuie să meargă în căutarea acestor meseriaşi prin ţară: „Lucrările la noua biserică merg bine, dar încet. Suntem la butuc, acum îl încheiem. Ne trebuie apoi nişte piese de lemn, pe care trebuie să le aducem direct de pe munte, tăiate exact după dimensiuni. Stagnăm însă cu lucrarea. Avem muncitori care lucrează pe mănăstire, ei fiind la dispoziţie oricând, dar nu avem muncitor pentru a aduce lemnul din pădure. Aşa că trebuie să merg până la Răstoliţa în judeţul Mureş după un om calificat, tafist! La noi toţi sunt plecaţi în străinătate. Este încă mult de lucru, cred că vreo 3 sau 4 ani până la definitivare. Lăcaşul de cult va fi unul dintre cele mai frumoase de acest gen din judeţul nostru. Toate mănăstirile sunt frumoase, cu particularităţile lor, dar la noi va fi un stil mai aparte. Altarul de vară, pe care l-am terminat, este legat printr-un pridvor de biserică. Jos la demisol avem un paraclis. În partea superioară, biserica se va ridica, de la fundaţia de beton, până la 40 de metri. Va fi însă o lucrare deosebit de frumoasă. Meşterii care o execută sunt de la Bârsana, ei au lucrat şi la mănăstirea de acolo, au mai lucrat şi pe la Rohia între timp. Acum sunt la noi”. Valoarea estimativă a lucrărilor la noua biserică se ridică la peste 1,5 milioane de euro.

Mănăstirea adăposteşte o icoană de 600 de ani, făcătoare de minuni

Actuala bisericuţă a mănăstirii adăposteşte o icoană veche, făcătoare de minuni, ce a fost singura care a scăpat din incendiul în care a ars mănăstirea unde era înainte, în munţii Ţibleşului. Părintele Sofronie ne povesteşte: „Sperăm să rezistăm, să ajungem să finalizăm şi noua biserică, pentru că nu e foarte uşor să ridici un lăcaş de cult: trebuie investiţi foarte mulţi bani, trebuie mult timp, răbdare, există multe piedici, cu aprobările şi avizele spre exemplu. Am umblat doi ani după aprobări până ni s-a dat autorizaţia de construire. Bisericuţa veche este construită din anii 50. Imediat ce a ars mănăstirea din munţi, din Prihodişte, s-a pus piatra de temelie aici în Dragomireşti şi biserica s-a terminat în jurul anului 1954. Informaţii prea multe nu avem, doar ce mai găsim sporadic consemnări prin corespondenţă. Icoana pe care o adăposteşte bisericuţa de la noi este singura ce a rămas din mănăstirea amplasată în Munţii Ţibleşului. Imediat după ce a ars mănăstirea de acolo, icoana a fost adusă în vatra satului şi la finalizarea bisericii vechi a fost aşezată în aceasta.

Biserica, însă, a fost închisă în acea perioadă, timp de 40 de ani. Se venea de se slujea odată, maxim de două ori pe an. Când a ars mănăstirea din munţi, icoana este singurul lucru care a scăpat din acel incendiu, fiind foarte puţin afectată de foc. De aceea nici nu s-a ştiut de icoana de la Dragomireşti numai după anii ‘90, când s-a deschis biserica. Am fost chemaţi în pelerinaje, iar acum doi ani a fost dusă la Muzeul Unirii din Alba Iulia. De asemenea, icoana a fost dusă şi în Norvegia, unde s-a vernisat în Muzeul Universităţii din Bergen, din decembrie (2015) şi până în februarie. Atunci specialiştii s-au aplecat mai mult asupra ei. Nu se cunoaşte nici anul în care a fost pictată şi nici pictorul! Legat de vechimea ei avem două consemnări: un inventar din anii ‘30, care spune că icoana ar avea 600 de ani vechime; presa de Cluj a scris, referitor la hramul din Munţii Ţibleşului, unde a fost mănăstirea ce a ars şi care adăpostea atunci pictura, că lumea a venit la sărbătoare pentru icoana făcătoare de minuni, veche de 600 de ani”.

Particularitatea icoanei: piciorul stâng al Mântuitorului, sub formă de palmă

Icoana veche din Dragomireşti, despre care se spune că este făcătoare de minuni, are o particularitate nemaiîntâlnită la nicio asemenea pictură: „Icoana de la Dragomireşti are o particularitate pentru că de aceea a şi fost selectată pentru vernisajul din Norvegia: piciorul stâng al Mântuitorului sub formă de palmă. Datorită acestui aspect, este inconfundabilă. Lumea care vine, o face şi pentru această icoană. La noi nu vin turişti, însă vin oameni pentru slujbele oficiate, pentru liniştea lor, pentru icoana făcătoare de minuni, care este foarte cunoscută, atât în ţară, cât şi peste hotare. Aceasta este singura icoană ortodoxă veche ce a trecut graniţele într-o ţară cu religie romano-catolică, protestantă, dar şi de alte orientări, în ultima vreme”, mai spune stareţul. Un alt lucru interesant este şi faptul că Mântuitorul Iisus este pictat cu chip de adult în braţele Fecioarei Maria, icoana fiind singura realizată în acest fel.