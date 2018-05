Acţiune masivă de donare de sânge la Spitalul Judeţean din Baia Mare

O amplă acţiune de donare de sânge are loc în aceste zile, la Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, cu scopul de a marca într-un mod inedit Ziua Asistentului Medical care se aniversează, an de an, în 12 mai.

Potrivit directorului de îngrijiri, Mirela Şandor, peste 350 de de angajaţi ai unităţii medicale s-au înscris pentru a dona sânge, astfel că asistenţilor medicali li s-au alăturat, deopotrivă, medici şi aparţinători. Şi executivul Spitalului Judeţean a donat sânge încă de la primele ore ale dimineţii de joi, 10 mai 2018, fiind prezenţi în sală atât managerul interimar, dr. Vasile Pop, cât şi directorul medical, dr. Andrei Prie. ”Noi credem în puterea exemplului şi considerăm că prin această acţiune vom convinge cât mai mulţi cetăţeni să doneze sânge”, a arătat directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, dr. Andrei Prie.

„Este nevoie imperioasă de sânge în Maramureş şi în Spitalul Judeţean”

Şi managerul interimar, dr. Vasile Pop, unul dintre primii donatori ai zilei de joi, a subliniat necesitatea donării de sânge, fiind cunoscută criza cu care se confruntă Centrul de Transfuzii Sanguine din Baia Mare. ”Este nevoie imperioasă de sânge în Maramureş, dar şi în Spitalul Judeţean din Baia Mare. Este o iniţiativă lăudabilă demarată de asistenţii medicali şi ne-am alăturat cu inima deschisă acestei acţiuni. Îi felicit pe toţi colegii mei care, în aceste zile, vor dona sânge pentru viaţă şi aşteptăm să ni se alăture cât mai mulţi cetăţeni ai Maramureşului în acest demers”, a conchis managerul interimar al Spitalului Judeţean, dr. Vasile Pop.

Mirela Şandor, directorul de îngrijiri din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, a arătat că numărul doritorilor a crescut în aceste zile, dar toţi cei care doresc să se implice sunt aşteptaţi lângă Biroul de Internări al Spitalului Judeţean, pentru a ajuta la salvarea unei vieţi. ”Este nevoie de toate grupele de sânge pentru a reîntregi stocurile existente, o lipsă mai mare fiind înregistrată în cazul grupei A2 pozitiv. Toţi donatorii, însă, sunt aşteptaţi cu drag, iar începând din acest an, dorim ca acţiunea să devină o tradiţie la nivelul Spitalului Judeţean, în preajma aniversării Zilei Asistentului. Eu doresc să le mulţumesc tuturor celor care s-au alăturat demersului nostru, iar asistenţilor să le urez din suflet, La Mulţi Ani cu ocazia Zilei Asistentului Medical”, a subliniat directorul de îngrijiri, Mirela Şandor.