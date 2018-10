Recalcularea pensiilor, doar pe hârtie. Softul nu a ajuns în teritoriu (P)

De azi ar trebui să înceapă recalcularea pensiilor pentru cei care au lucrat în grupele I și II de muncă, pensionați înainte de 1 ianuarie 2011. Sunt persoane care au fost discriminate la ultima recalculare, prin creșterea din pix la apariția Legii 192/2015 a stagiului complet de cotizare. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, și-a făcut un exercițiu de imagine pe această recalculare, anunțând în media, încă din 29 septembrie, că începând de luni (1 octombrie), 100.000 de persoane vor primi pensii mărite.

„Ca unul care am depus la începutul anului propunerea legislativă de reparare a nedreptăților create prin Legea 192/2015, am urmărit îndeaproape acest proces legislativ și tehnic. Din păcate, ministrul PSD al muncii urmărește doar capital electoral și nu este preocupat de starea de fapt. Nici unui pensionar nu i s-a început din 1 octombrie recalcularea. Am vorbit la casele de pensii. Nimeni nu a primit softul pentru recalculare și nici nu se știe când îl vor avea. La ultima recalculare, s-a primit după un an și jumătate de la intrarea în vigoare a legii! Pe doamna Vasilescu văd că nu o interesează asta. Până la primirea deciziilor de recalculare, pensionarii nu vor vedea niciun ban în plus. Lipsa softului la această dată este de neînțeles, atâta timp cât ministerul a avut la dispoziție aproape 3 luni să-l pregătească. Sper ca această tergiversare să nu aibă în spate cinismul guvernanților”, a declarat deputatul USR de Maramureș, Vlad Emanuel Duruș.

Vorbim în mare parte de pensionari din minerit, a căror speranță de viață este mai mică, din cauza bolilor profesionale pe care le au. Din 2016, de când a intrat în vigoare Legea 162, prin care s-a majorat stagiul de cotizare, câteva mii de pensionari au decedat deja, fără să apuce să-și vadă dreptul recâștigat. În Maramureș, sunt peste 7.000 de persoane a căror pensie va fi recalculată din oficiu. Procesul de recalculare va dura un an, deși prin proiectul depus de deputatul Duruș s-a cerut ca procedura să nu depășească 6 luni, tocmai pentru a reduce cât mai mult riscurile ca unii pensionari să nu mai fie în viață.

Pensiile pentru cei ieșiți din activitate înainte cu 1 ianuarie 2011, și au lucrat în grupele I sau II, vor crește în medie cu 1/3.

