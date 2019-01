Liceul agricol are școală de șoferi!

Elevi ai Liceului Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini au început cursurile școlii de șoferi. În primă fază, vor obține carnetul de conducător auto doar cei care sunt la profilul agricol. Instituția de învățământ și-a autorizat școala de șoferi la începutul acestui an școlar.

Astfel, 12 elevi au terminat partea teoretică și acum au trecut la cea practică, adică au ieșit cu mașina școlii pe drumurile publice, însoțiți de instructorul auto: „Ne-am autorizat și am început să funcționăm cu școala de șoferi. În primele trei luni ale acestui an școlar, adică din septembrie și până în noiembrie, am făcut partea teoretică cu copiii, avem lector de la noi din școală, iar de la finalul lunii noiembrie am început deja partea practică, deci ieșim cu elevii pe stradă. Mașina de școală este echipată cu tot ce este necesar, are comandă dublă etc. Instructorul este tot de la noi din școală. Acum facem pentru copiii de la profilul agricol, deoarece ei au în planul cadru și ore de circulație rutieră. Pe viitor avem în plan și achiziționarea unui tractor. Ne dorim ca băieții să obțină și carnetul pentru tractor. Cerința este foarte mare în zona noastră și nu există nicio instituție care să furnizeze serviciul acesta. În total avem 12 elevi care s-au înscris în acest an pentru școala de șoferi. Sunt mai mulți, dar câțiva dintre ei au deja permisul deoarece au împlinit 18 ani mai repede. Noi avem un tractor, dar care s-a degradat de-a lungul anilor și acum nu mai putem să-l folosim pentru a face elevii practică pe el. Însă cu ajutorul sponsorilor și al autorităților sperăm că vom reuși să cumpărăm și un tractor. Mașina pe care elevii fac partea practică, de circulație rutieră, am achiziționat-o cu ajutorul sponsorilor. Astfel, o firmă locală ne-a dat practic jumătate din suma necesară cumpărării, diferența provenind din veniturile pe care copiii le-au realizat la sere pe timpul anului trecut”, ne-a explicat Ioana Gabriela Kadar, dir. adj. al Liceului Tehnologic Agricol „Alexiu Berinde” Seini.

Instituția de învățământ se bucură de sprijinul autorităților locale

Primăria Seini sprijină liceul agricol din toate punctele de vedere. Autoritățile locale sunt conștiente că investiția în educație este una importantă pentru întreaga comunitate: „La liceu lucrurile merg foarte bine pentru că echipa managerială se descurcă exemplar. Am asigurat și materialul lemnos pentru căldură în această iarnă, deoarece ei se încălzesc cu lemne. Și-au înființat și școala de șoferi, ea este autorizată, așa că îi sfătuim pe toți cei care vor să urmeze liceul agricol să vină cu încredere la Seini pentru că nu vor avea decât avantaje. Vedeți că agricultura este viitorul nostru, așa că eu zic să-i dăm importanța cuvenită. Am vrut să schimbăm puțin gândirea aici și să le arătăm copiilor că se poate trăi bine din agricultură și aceasta este cea care ne hrănește. Am discutat cu cei din conducerea liceului și anul viitor vom avea din nou același număr de elevi”, a spus Gabriela Tulbure, primarul orașului Seini.