Şcoală neîncăpătoare pentru toţi elevii!

Natalitatea este în creştere accentuată la Finteuşu Mic, spre deosebire de trendul înregistrat la nivel de judeţ. Majoritatea copiilor sunt de etnie romă. Ei frecventează şcoala din sat, dar aceasta a devenit neîncăpătoare pentru toţi, într-un singur schimb. Circa 400 de elevi învaţă aici în trei schimburi, însă dascălii nu au spaţiu de direcţiune, sală profesorală şi secretariat! Acesta este motivul pentru care administraţia locală a întocmit un proiect de extindere a şcolii, cu încă cinci săli de clasă, dar până la finalizarea lui, mai trece mult.

În prezent, elevii au cursuri de dimineaţă şi până seara, în trei ture, în timp ce la grădiniţă există două schimburi. Rodica Danciu, directorul Şcolii Gimnaziale Finteuşu Mic, a explicat: „Suntem foarte înghesuiţi. Funcţionăm în trei schimburi la şcoală. Nu avem spaţiu pentru lapte-corn, nu avem cancelarie. Avem aproape 400 de copii. Dintre aceş­tia, 90% sunt romi. Şi gră­diniţa lucrează în două schimburi. Avem două săli de grădiniţă, dar avem trei grupe. Deci nu este spaţiu suficient. Dacă ne vom extinde, cel mai bine ar fi să se realizeze pe verticală, la etaj, că dacă facem două săli în spate, e tot acelaşi lucru. Nouă ne trebuie spaţiul dublat, măcar 16 săli să fie. În prezent, avem 7 săli, plus 2 la grădiniţă. E foarte greu să fii director şi să ai program de dimineaţă până seara la ora 7. Dacă nu e directorul în şcoală e mai greu de gestionat totul. Numărul copiilor din sat creşte foarte rapid. Sunt şi câte 16 copii într-o familie. Natalitatea e în creştere accentuată, aşa că nu suntem în pericol să reducem numărul de clase sau de cadre didactice. Alţii au şcoli ce sunt aproape goale, sau se închid, în timp ce noi ne chinuim aici că nu este spaţiu suficient. Nu avem nici sală unde să facem sport. Deci vă spun, eu sunt foarte necăjită de situaţia actuală, nu am niciun birou, direcţiune, sală profesorală, nu am spaţiu pentru contabilitate, pentru secretariat, deci nu am săli! Mă descurc foarte greu. Nici dascălilor nu le e uşor. Stăm într-o săliţă de ¾, învăţători, profesori, materiale didactice… Avem nevoie de extindere ca de aer, să putem face un act educaţional de calitate”.

La şcoală se ţin şi cursuri de reintegrare socio-profesională

Pe lângă elevi, şcoala îi mai găzduieşte şi pe cursanţii diferitelor programe de reintegrare socială şi profesională: „Programul zilnic ar trebui să fie de la ora 8 la 14, când se închide şcoala şi ai plecat acasă, ca la alte şcoli. La noi însă, luni după-masa avem alt schimb, de la ora 16, în programul «Şansa a doua», ceea ce înseamnă 75 de cursanţi în proiectul POCU, plus 38 de persoane în alt proiect cu ISJ. Cursurile se ţin toate în şcoală! Eu plec de acasă dimineaţă şi mă întorc seara, dar nu ştiu la ce oră! E greu, însă dacă nu stai printre ei nu există ordine şi disciplină. La noi totul e pus la punct, e curat, nimic distrus, nu se vede că e şcoală cu majoritatea elevilor de romi. Singura problemă e că suntem prea mulţi. În sat sunt vreo 1.600 de localnici, dintre care majoritatea sunt de etnie romă. Şi numărul lor e în continuă creştere. Însă lucrul bun este că mulţi sunt angajaţi la diferite firme din Baia Mare sau împrejurimi şi nu trăiesc din ajutorul social, au maşini, s-au modernizat, iar copiii şi-i trimit la şcoală, ceea ce iar e bine. Eu sunt din anul 1990 aici şi cunosc bine situaţia. Însă atunci într-o clasă erau 4 – 5 romi şi 15 – 20 de copii români. Acum proporţia e tocmai invers. Dar peste toate acestea, extinderea şcolii este obligatorie, să putem funcţiona într-un singur schimb toţi”, a conchis Rodica Danciu, directorul şcolii.

Există un proiect de extindere a unităţii de învăţământ

Primăria a întocmit un proiect de extindere şi modernizare a şcolii din sat, pe fonduri europene, însă deocamdată aşteaptă aprobarea acestuia. Vasile Mureşan, primarul comunei Satulung, a precizat: „Avem un proiect pe POR de modernizare şi extindere şcoală din Finteuşu Mic, Satulung şi Pribileşti. La Finteuşu Mic sunt elevi mulţi şi nu avem săli de clasă destule, care să-i poată adăposti pe toţi. Mai trebuie patru săli de clasă, însă noi le vom face cinci. Proiectul e finalizat, acum aşteptăm doar aprobarea. Aici este şi comunitatea de romi ce numără peste 1.200 de persoane şi efectivul creşte rapid. Vrem să-i punem în legalitate cu casele şi terenurile. Pământurile pe care stau ei sunt ale primăriei. S-a făcut licitaţia pentru cadastru şi s-au început deja măsurătorile acolo. Deci terenul pe care are omul construită casa, i se dă în folosinţă, pe durata existenţei construcţiei. Ce locuri neocupate mai sunt de case, în acest perimetru, se vor mai atribui altora, dar numai cu acte în regulă. Dacă totul decurge bine, în câteva luni îi punem în legalitate pe toţi. Sunt ei mulţi şi unii bătuţi de soartă, dar nu sunt răi, nu ne creează probleme. Mulţi şi lucrează pe la oameni cu ziua, prin livezi, la câmp, iar alţii sunt angajaţi în Baia Mare”.