100.000 de euro – sprijin pentru cei peste 40 de ani ce intră în agricultură

Persoanele care au depășit vârsta de 40 de ani, dar vor să înceapă o afacere în agricultură primesc din fonduri europene nerambursabile o primă de instalare consistentă. Astfel, inițiativa eurodeputatului român, Daniel Buda, prinde contur la nivel european. Concret, s-a votat ca tinerii fermieri să aibă un sprijin majorat, iar cei care intră în agricultură și au peste 40 de ani să beneficieze de un sprijin de 100.000 de euro. „În calitate de vicepreședinte al Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul European, le-am transmis fermierilor că după 2021 subvențiile românilor vor crește tocmai pentru a recupera din decalajele existente. De asemenea, pe mai departe vor fi finanțări substanțiale pentru sprijinul cuplat, astfel încât să putem stimula sectoarele care sunt în dificultate. Am transmis un mesaj și studenților, prezenți la acest eveniment, de la facultățile de zootehnie și de profil. Am crescut alocările financiare în Parlamentul European pentru tânărul fermier de la 70.000 de euro până la 100.000 de euro. De asemenea, am introdus conceptul de «Noul fermier» în Politica Agricolă Comună pentru persoanele de peste 40 de ani, care pot beneficia de o primă de instalare de până la 100.000 de euro! În acest fel, România își poate consolida rolul de stat membru furnizor de alimente și nu de importator”, a precizat europarlamentarul Daniel Buda în cadrul unui eveniment organizat în județul Mureș.