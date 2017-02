Au mai rămas doar 2 zile până la deschiderea programului expoziţional 2017, de la Baia Mare, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş. Şi care ar fi cea mai potrivită manifestare care să deschidă programul expoziţional?

Noi credem că expoziţia cu vânzare dedicată nunţilor, mirilor, naşilor, socrilor şi nuntaşilor Nunta de la A la Z. De ce?

Pentru că nunta este unul dintre evenimentele cele mai frumoase şi de neuitat, pentru fiecare dintre noi.

Tocmai de aceea, Camera de Comerţ şi Industrie Maramureş vă invită ca, la sfârşitul acestei săptămâni, de vineri, 10 februarie, până duminică, 12 februarie, între orele 11 şi 19, să vizitaţi, să faceţi cumpărăturile de la cei 40 de expozanţi, din 4 judeţe, care vă aşteaptă cu oferte atractive şi diversificate de: rochii de mireasă, accesorii, invitaţii şi pungi, mărturii, prăjituri, produse de cofetărie, cadouri hand-made, etichete de meniuri, sticle şi pahare personalizate, inclusiv prin gravare şi servicii – DJ, preparatori cocktail-uri, amenajare săli nunţi, fotografi, make-up artist & hairstylist, agenţii care oferă destinaţii pentru luna de miere şi pentru vacanţe şi bănci care să asigure finanţarea nunţii.

În programul dvs., pe lângă cumpărături, rezervaţi-vă şi timp pentru a vă bucura de ceea ce tinerele talente, din Baia Mare, v-au pregătit într-un program special pe care vi-l prezentăm mai jos:

Vineri, 10 februarie

12:00 – Program deschidere eveniment

– Momente de dans sportiv şi dans modern din sfera Swing-ului, a Charlestonului şi a Rock and Roll-ului! – Clubul de dans sportiv Galactic Dance grup, antrenori Mădălina Mare şi George Pop.

– Cântec, joc şi voie bună – Ansamblul Dănţăuşii – Palatul Copiilor Baia Mare – prof. coregraf Maria Seraz

Sâmbătă, 11 februarie, 16-18

– Cântec, joc şi voie bună – Ansamblul Dănţăuşii – Palatul Copiilor Baia Mare

– Momente de show, realizate de perechile de performanţă Prodance 2000, pe ritmuri latino de samba, cha-cha, rumba şi jive – prof. Lorand Ilyes

– Armonii de primăvară – Elevii Cercului de muzică uşoară Palatul Copiilor Baia Mare – prof. Adriana Deaconu

– Dans modern şi modeling – elevii Palatului Copiilor Baia Mare – prof. coregraf – Fazakas A.

– Momente şi formaţii de dans sportiv şi dans modern din sfera Swing-ului, a Charlestonului şi a Rock and Roll-ului! – Clubul de dans sportiv Galactic Dance grup, antrenori Mădălina Mare şi George Pop.

Duminică, 12 februarie, 12-14

– Cântec, joc şi voie bună – Ansamblul Dănţăuşii – Palatul Copiilor Baia Mare

– Momente de show, realizate de perechile de performanţă Prodance 2000, pe ritmuri latino de samba, cha-cha, rumba şi jive – prof. Lorand Ilyes

– Armonii de primăvară – Elevii cercului de muzică uşoară Palatul Copiilor Baia Mare – prof. Adriana Deaconu

– Momente şi formaţii de dans sportiv şi dans modern din sfera Swing-ului, a Charlestonului şi a Rock and Roll-ului! – Clubul de dans sportiv Galactic Dance

– Dans modern şi modeling – Palatul Copiilor Baia Mare.

Sunteţi aşteptaţi să admiraţi, să cumpăraţi şi să vă bucuraţi vizitând „Nunta de la A la Z”, ediţia a XI-a, Centrul de Instruire şi Marketing al CCI Maramureş, Baia Mare, Aleea Expoziţiei nr. 5. (v.i.)