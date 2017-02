Serbările Zăpezii din Borşa

În weekend – Borşa devine capitala distracţiei din Maramureş

Sâmbătă, 18 şi duminică, 19 februarie 2017 are loc cea de-a XIV-a ediţie a evenimentului Serbările Zăpezii, care îi aduce pe scena din cadrul Complexului Turistic Borşa pe unii dintre cei mai de succes artişti din România, precum Adrian Sînă & Akcent, Lora, Nicoleta Nucă, Uddi şi Vanotek. Pe lângă atracţiile turistice pe care le oferă Borşa, organizatorii au pregătit numeroase momente interactive pentru locuitori şi pentru turiştii prezenţi în oraş. În weekend vor avea loc, de la concursuri de schi, la expoziţie canină şi foc de artificii, până la concerte şi show de lasere, plus multe alte surprize. Astfel, timp de două zile, Borşa oferă activităţi pentru întreaga zi, începând de la ora 11 până la 23, după cum urmează:

Sâmbătă, 18 februarie: 11:00 – 13:00- Concurs de schi; 13:00 – 15:00 – Concursuri interactive la baza pârtiei; 15:00 – 16:00- Premierea pe scenă a câştigătorilor la concursul de schi; 16:00 – 18:00- Vanotek; 18:00 – 19:00 – Coborarea cu torţele + probe sunet;19:00 – 21:00- Vanotek; 21:00 – 22:00- Uddi; 22:00 – 23:00- Nicoleta Nucă; 23:00 – Show de lasere.

Duminică, 19 februarie: 12:00 – 14:00- Expoziţie canină; 14:00 – 18:00- Regal folcloric; 18:00 – 18:30- Coborârea cu torţele;18:30 – 21:00- Regal folcloric; 21:00 – 22:00- Adrian Sînă & Akcent; 22:00 – 23:00- Lora; 23:00 – Foc de artificii.

Organizatori: Primăria Oraşului Borşa, Consiliul Local Borşa şi Serviciul Cultură, AS Media şi Neverland Place. (o.m.)