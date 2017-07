Cinematograf 3D la Borşa

Oraşul Borşa nu a mai avut un cinematograf funcţional de aproape 20 de ani. În acest an, în 1 iunie, s-a inaugurat noul cinema din oraş. Acesta funcţionează în clădirea Centrului Cultural din localitate. Partea interesantă este aceea că aici vor rula şi ultimele filme 3D apărute pe piaţă.

Cel care se va ocupa de promovarea şi proiecţiile celor mai noi filme 3D este un operator din Cluj-Napoca, după cum ne-a menţionat administratorul Centrului Cultural Borşa, Sergiu Gabriel Kotorbacs: „Suntem în discuţii avansate cu un operator de filme din Cluj-Napoca, care are în portofoliul său mai multe cinematografe reabilitate din zona de nord a ţării, adică Maramureş, Satu Mare, Sălaj şi am înţeles că în acest moment sunt în discuţii avansate şi cu cei de la Sighetu Marmaţiei, Carei. Noi am ajuns cu ei pe ultima sută de metri. În principiu, ne-am pus de acord cu tot ceea ce înseamnă organizare. Ei vor promova tot ceea ce înseamnă proiecţii de film la Borşa, la fel ca în toate cinematografele din mall-urile mari. Astfel, vom avea câte o premieră mare în fiecare joi seara. În week-end vom avea câte două, trei proiecţii de filme, în funcţie de numărul de spectatori. Proiecţiile vor fi 3D, dar vor exista şi filme 2D. De menţionat mai este faptul că, fie sâmbătă, sau duminică dimineaţă, vom avea şi o proiecţie de matinal pentru copii, cu ultimele animaţii care sunt pe piaţă”.

Borşenii vor putea urmării cele mai noi filme apărute pe piaţă

În ceea ce priveşte filmele care vor rula la noul cinematograf din oraş, acestea sunt ultimele premiere apărute pe piaţa mondială, astfel că Borşa se va ridica la nivelul oricărui mare oraş din acest punct de vedere: „Filmele care vor rula vor fi ultimele apărute pe piaţă. Aceasta a fost una dintre condiţiile principale impuse operatorului din Cluj. Deci, vom primi tot timpul filmele noi. Ei ne-au asigurat că în momentul în care există premierele în ţară la un anumit film, joi seara îl vom primi şi noi. Atunci când va fi premiera în toată ţara, va fi şi la noi. Contractul derulat cu acest operator de film prevede că el se ocupă strict de achiziţia filmelor, de promovarea acestora. Noi vom fi cei care încasăm preţul biletelor respective. Din aceste sume, operatorul plăteşte tot ce înseamnă taxe la stat: TVA, timbru de film, timbru de crucea roşie, drepturi de CMR, timbru cinematografic. După ce toate aceste taxe sunt plătite, restul se va împărţi între operatorul de film şi Serviciul cultură Borşa. Noi nu vom avea nicio cheltuială majoră, doar punem sala de proiecţie la dispoziţie, personalul şi utilităţile. Aici au rulat filme până acum 20 de ani. De atunci nu a mai fost cinematograf în Borşa”, a mai completat administratorul Centrului Cultural Borşa.

Localnicii abia aşteaptă noile proiecţii 3D

Cetăţenii oraşului abia aşteaptă premierele 3D la cele mai noi filme apărute pe piaţă. Şi la inaugurarea cinematografului, sala de proiecţie a fost plină: „Sunt nerăbdător să pot vedea un film de calitate, 3D, nou apărut pe piaţă, aici la noi în oraş şi să nu mai fie necesar să mergem până în Baia Mare, la 140 de kilometri distanţă, spre exemplu, pentru a-l vedea”, ne-a spus Gheorge Marc. „Abia aşteptăm să ne putem duce copiii la cinematograful din oraş pentru a putea urmări un film în condiţiile cele mai bune, cum făceau şi părinţii noştri cu noi, pe vremurile de dinainte de Revoluţie”, a punctat şi Teodora Poran, localnică din Borşa. „Au trecut 20 de ani cred, de când nu mai avem cinematograf în oraş. Cred că ar fi timpul să putem din nou merge la film aici, ca pe vremurile bune…”, a conchis Marian P. Preţurile practicate vor depinde, cel mai probabil, de zilele proiecţiei, dar şi de orele la care se difuzează filmul, însă acestea nu vor trece pragul existent la alte cinematografe similare.