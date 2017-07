Armeni din Maramureş la Gherla

La început de iulie 2017 un grup de armeni de vârste şi profesii dintre cele mai diverse, din Maramureş, s-au deplasat la Gherla, fostul Armenopolis.

Sucursala Baia Mare a Uniunii Armenilor din România – preşedinte Silviu Sorin Gădălean – s-a constituit în urmă cu un an. În prezent sunt luaţi în evidenţă peste 40 de membri, majoritatea din reşedinţa judeţului, dar şi din Sighetu Marmaţiei, Şomcuta Mare, Băiuţ şi alte localităţi.

Spre deosebire de alte aşezări ardelene pe aceste meleaguri nu a existat o comunitate armeană de tradiţie, ci sunt armeni veniţi din alte părţi sau urmaşii lor.

Deplasarea la Gherla a fost prilejuită de hramul bisericii armene „Sf. Grigore Luminătorul”, sărbătorit anual. Au luat parte în jur de 300 de pelerini, din oraşul gazdă, precum şi numeroase localităţi din ţară (Dumbrăveni, Bacău, Gheorgheni, Cluj, etc.) dar şi din străinătate – (Budapesta).

Au luat parte preşedintele Uniunii Armenilor în România – Varujan Vosganian, ambasadorul Armeniei în România – Hamlet Gasparian, oficialităţi judeţene şi locale.

După slujba festivă participanţii s-au deplasat în sediul parohiei armene, unde au fost prezentate noi apariţii editoriale din ultima perioadă.

A urmat apoi tradiţionala masă cu produse armeneşti binecunoscute, savurate cu poftă de cei de faţă.

În continuare la sediul Filialei Armenilor din Gherla au fost vernisate două expoziţii. Vom evidenţia cea realizată de copiii din cadrul Cercului de Pictură „Hollosy Simon” din Baia Mare „Biserici armene din România şi viziunea copiilor” sub coordonarea lui Mihai Tirică, preşedintele Asociaţiei Artiştilor Plastici „Alexandru Şainelic”.

În final a avut loc un concert de orgă în somptuoasa biserică armenească, la care au asistat numeroşi participanţi.

Dr. Felix MARIAN