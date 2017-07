O pictură, mărul discordiei între Cultură şi biserică

Biserica ortodoxă din Copalnic Mănăştur, ce figurează pe lista monumentelor istorice de patrimoniu, va fi reabilitată conform unui proiect de circa 500.000 de euro. Reabilitarea ei ar urma să se realizeze atât pe exterior, cât şi pe interior. Pictura realizată pe interior de pictorul Ioan Dreptu însă, naşte anumite dispute între cei de la Cultură şi biserică.

Astfel, unii ar dori ca pictura veche să fie dată jos, iar în locul ei să apară alta. Cei de la Cultură, în schimb, vor ca pictura realizată în anii 80 să rămână neatinsă: „Problema este că atât de puţin patrimoniu avem în ţara asta, încât şi ce mai există se distruge câteodată dintr-un orgoliu personal, impunându-se cu altă ideologie. Eu nu cred că ce s-a făcut, din punct de vedere estetic, acum 30 de ani nu mai este valabil, pentru că toată cultura europeană ne arată că oraşele s-au construit pe diverse perioade, începând cu antichitatea şi până în prezent, iar noi ne anulăm întotdeauna tot ceea ce s-a realizat într-o perioadă anterioară, fără să mai luăm în seamă tot ceea ce înseamnă repere estetice. Mai exact, vorbesc de opera lui Ioan Dreptu, care este un pictor, un artist recunoscut, care a făcut această lucrare din biserică într-o perioadă cu un comunism acerb, fiind un curaj şi totodată un manifest să faci o aşa lucrare, cu un asemenea mesaj religios, iar astăzi vine un personaj care nu înţelege absolut nimic din lucrurile acestea şi ia o hotărâre absolut eronată. Trist este că asemenea personaje încă rămân pe funcţii. Au fost încercări disperate ale unor persoane care conştientizează ce se întâmplă, dar s-au făcut mai multe presiuni prin localnici care ascultă de preot. Eu nu am nimic personal cu acest domn, nu-l cunosc personal, însă am văzut ce a făcut şi este deplorabil ce se întâmplă. Aceasta, în condiţiile în care biserica figurează pe lista monumentelor istorice, aşa că orice modificare făcută la biserică trebuie realizată doar cu acordul celor în drept. Însă cum la noi se petrec şi lucruri mai ciudate, biserica este considerată monument de patrimoniu, dar pictura din ea, nu! Chiar dacă se schimbă doar o uşă la un monument istoric trebuie să ai acord pentru aşa ceva, darămite o pictură murală din toată biserica semnată de un artist profesionist recunoscut, care nu e totuşi un zugrav. Deci nu poate să spună nimeni că nu are valoare o asemenea pictură, pentru că ea are o valoare intrinsecă”, ne-a explicat Laura Ghinea, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici Baia Mare.

Avizul obţinut pentru lucrări este neclar

Directorul Direcţiei de Cultură Maramureş, Ioan Marchiş, ne-a mărturisit că în cazul reabilitării bisericii din Copalnic Mănăştur s-a obţinut un aviz de la Ministerul Culturii, însă acesta nu arată clar ce lucrări se pot face în interior şi ce lucrări nu sunt permise: „Ministerul Culturii a dat un aviz pentru reînnoirea picturii. Pe de altă parte, în proiectul pe care îl au ei (n.r. biserica) este numai renovare, deci sunt două hârtii care se contrazic acolo. Dosarul însă este voluminos şi de el se ocupă doamna Gabriela Lipovean. Noi am trimis la Bucureşti tot ce ne-au solicitat ei. Biserica are un aviz, dar care nu este foarte clar, dat de Corina Şuteu, pentru pictură. Noi le-am dat un aviz odată, pentru că şi-au făcut documentaţie, deoarece au lucrat pe tavan. Acolo sunt însă două păreri: unii vor să desfacă pictura veche, să o restaureze, iar alţii vor pictură nouă. Dar nu Direcţia de Cultură dă avize, ci Ministerul Culturii. Toate dosarele noi le-am trimis acolo, şi tot de la ei aşteptăm răspunsurile. Am retrimis la Bucureşti, atât noi, cât şi firma care vrea să facă acuma un proiect de restaurare acolo, solicitare pentru clarificarea avizului care e confuz. Astfel, acum aşteptăm răspunsul care să clarifice exact ce lucrări se pot face la biserică şi ce lucrări nu se pot executa. Deci, practic noi am cerut reclarificarea avizului, care pare destul de… nebulos! E şi da, e şi nu, iar acum cei de la Bucureşti ne vor răspunde punctual, precum le-am cerut noi şi firma care va face reabilitarea, dacă se poate desface fresca veche şi să se facă nouă, sau dacă nu, ce tip de lucrări se pot executa. Când va apărea răspunsul, zilele viitoare, o să pot să vă furnizez date tehnice mai exacte despre starea lucrurilor acolo şi a legalităţii. Pictura în discuţie este a unui artist din Bucureşti, care este plăcută pentru unii, iar pentru alţii nu. Deci, unii o vor, alţii nu o vor”.

„Am înţeles că există un proiect la biserică, pe fonduri europene, în cuantum de 500.000 de euro, în care intră reabilitarea exterioară cu acoperiş de cupru, parcări, alei, deci este chiar un proiect foarte frumos. Cred că se va face reabilitare şi în interior, însă acolo este pictura veche, care nu ştiu exact ce statut are. Mai multe informaţii cred că puteţi obţine exact de la preot. Ce pot să vă spun este că preotul bisericii s-a zbătut mult pentru proiectul acesta, că nu este chiar aşa uşor să implementezi un proiect pe fonduri europene. E foarte greu până îl obţii, apoi până primeşti finanţarea, s-a făcut licitaţie pe SEAP, şi acum s-a împiedicat puţin, cred, la pictura aceasta”, a declarat Ioan Vlad Costin, viceprimarul comunei Copalnic Mănăştur.

Noi am încercat să luăm legătura personal cu preotul bisericii. Iniţial am vrut să mergem la biserică pentru a vedea exact cum stă situaţia la faţa locului, aşa că l-am contactat telefonic pe preot. Fiind plecat în acel moment din localitate, am stabilit că ne auzim la telefon după ce se va întoarce. Din păcate, după încercări repetate, nu am reuşit să mai dăm de el nici măcar telefonic, pentru a ne spune punctul său de vedere. Am stat de vorbă şi cu câţiva oameni din sat, dar care nu au dorit să vorbească despre această problemă. Ideea desprinsă, însă, a fost că părerile localnicilor sunt împărţite: unii vor păstrarea picturii vechi, în timp ce alţii preferă repictarea întregii biserici.

Robert Papp